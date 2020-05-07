Haberler Galeri Magazin Aşk-ı Memnu yeniden gündemde! Aşk-ı Memnu'nun küçük Bülent'iydi! Batuhan Karacakaya'yı şimdi görenler şaşıp kaldı...

Aşk-ı Memnu yeniden gündemde! Aşk-ı Memnu'nun küçük Bülent'iydi! Batuhan Karacakaya'yı şimdi görenler şaşıp kaldı...

Bir döneme damgasını vuran dizilerden biriydi Aşk-ı Memnu... Oyuncularının şöhretine şöhret katmıştı. Onlardan biri de Batuhan Karacakaya'ydı. O dönemin çocuk yıldızı Batuhan Karacakaya, şimdilerde koskoca bir delikanlı oldu, hemde görenlerin tanıyamayacağı derecede. Son olarak 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Batuhan Karacakaya'nın değişimine inanamayacaksınız. Aşk-ı Memnu, 4 Eylül 2008'den 24 Haziran 2010'a kadar Kanal D kanalında yayınlanan ve 2 sezon süren Türk romantik drama dizisidir, Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Hazal Kaya, Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem paylaşmıştır.

07.05.2020 18:57 - Son Güncelleme: 07.05.2020 18:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





