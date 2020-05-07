RAMAZAN İMSAKİYE
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Aşk-ı Memnu yeniden gündemde! Aşk-ı Memnu'nun küçük Bülent'iydi! Batuhan Karacakaya'yı şimdi görenler şaşıp kaldı...

Bir döneme damgasını vuran dizilerden biriydi Aşk-ı Memnu... Oyuncularının şöhretine şöhret katmıştı. Onlardan biri de Batuhan Karacakaya'ydı. O dönemin çocuk yıldızı Batuhan Karacakaya, şimdilerde koskoca bir delikanlı oldu, hemde görenlerin tanıyamayacağı derecede. Son olarak 'Diriliş Ertuğrul' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Batuhan Karacakaya'nın değişimine inanamayacaksınız. Aşk-ı Memnu, 4 Eylül 2008'den 24 Haziran 2010'a kadar Kanal D kanalında yayınlanan ve 2 sezon süren Türk romantik drama dizisidir, Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Beren Saat, Hazal Kaya, Nebahat Çehre ve Selçuk Yöntem paylaşmıştır.

07.05.2020 18:57 - Son Güncelleme: 07.05.2020 18:57
Aşk-ı Memnu yeniden gündemde! Aşk-ı Memnu'nun küçük Bülent'iydi! Batuhan Karacakaya'yı şimdi görenler şaşıp kaldı...

Bir dönem Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Bülent karakteriyle bir dönem adından söz ettiren çocuk oyunculardan biri olan Batuhan Karacakaya'nın son hali şaşırttı. Kaşla göz arasında Diriliş Ertuğrul'da da rol alan Batuhan Karacakaya'nın son haline bakın.

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Aşk-ı Memnu yeniden gündemde! Aşk-ı Memnu'nun küçük Bülent'iydi! Batuhan Karacakaya'yı şimdi görenler şaşıp kaldı...

Batuhan Karacakaya, 5 Şubat 1997 doğumlu. İnşaatçı baba ile ev hanımı bir annenin oğlu olan Batuhan'nın kendisinden küçük bir de kız kardeşi var. Genç oyuncunun kariyeri, kız kardeşi için gelen 'bu kızı reklam ajansına yazdırın' teklifi ile başlamış.

Aşk-ı Memnu yeniden gündemde! Aşk-ı Memnu'nun küçük Bülent'iydi! Batuhan Karacakaya'yı şimdi görenler şaşıp kaldı...

ÇOCUK YILDIZLARIN YILLAR İÇERİSİNDEKİ DEĞİŞİMLERİ

Sinan Dağ

Aşk-ı Memnu yeniden gündemde! Aşk-ı Memnu'nun küçük Bülent'iydi! Batuhan Karacakaya'yı şimdi görenler şaşıp kaldı...
Aşk-ı Memnu yeniden gündemde! Aşk-ı Memnu'nun küçük Bülent'iydi! Batuhan Karacakaya'yı şimdi görenler şaşıp kaldı...

Volkan Demirok

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