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Haberler Magazin Acun Ilıcalı'nın dostu Esat Yontuç 'krizini bildiğim için tutamadım kendimi paylaşmak zorunda kaldım' dedi ortalık yıkıldı! Survivor Aleyna Kalaycıoğlu...

Acun Ilıcalı'nın dostu Esat Yontuç 'krizini bildiğim için tutamadım kendimi paylaşmak zorunda kaldım' dedi ortalık yıkıldı! Survivor Aleyna Kalaycıoğlu...

Acun Ilıcalı'nın dostu Esat Yontuç 'krizini bildiğim için tutamadım kendimi paylaşmak zorunda kaldım' dedi ortalık yıkıldı! Survivor Aleyna Kalaycıoğlu gülme krizine girdi sosyal medyada ikiliye, "Alemsiniz" , "Allah dosttluğunuzu bozmasın" yorumları yağdı. Acun Ilıcalı'nın yaş gününe özel paylaşım kısa sürede gündem olurken ünlü ismin yaşı da merak konusu oldu.

29.05.2023 17:08 - Son Güncelleme: 29.05.2023 17:15
Acun Ilıcalı’nın dostu Esat Yontuç ’krizini bildiğim için tutamadım kendimi paylaşmak zorunda kaldım’ dedi ortalık yıkıldı! Survivor Aleyna Kalaycıoğlu...

Acun Ilıcalı'nın dostu Esat Yontuç 'krizini bildiğim için tutamadım kendimi paylaşmak zorunda kaldım' dedi ortalık yıkıldı! Survivor Aleyna Kalaycıoğlu kahkahaya boğuldu.

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Acun Ilıcalı’nın dostu Esat Yontuç ’krizini bildiğim için tutamadım kendimi paylaşmak zorunda kaldım’ dedi ortalık yıkıldı! Survivor Aleyna Kalaycıoğlu...

Acun Ilıcalı'nın yaşını kutlayan yakın arkadaşı ve aynı zamanda iş ortağı olan Esat Yontuç'un, "Her yaş gününü boyle mutlu ve beraber kutlayalım inşallah... Hep rap yapma krizini bildiğim icin tutamadım kendimi, koymak zorunda kaldım videoyu." notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu.

Acun Ilıcalı’nın dostu Esat Yontuç ’krizini bildiğim için tutamadım kendimi paylaşmak zorunda kaldım’ dedi ortalık yıkıldı! Survivor Aleyna Kalaycıoğlu...

Acun'un gençlik yıllarından bu yana bağlarını koparmadığı arkadaşından gelen bu paylaşım, hem Esat Yontuç'un eşi hem de Survivor eski yarışmacısı Aleyna Kalaycıoğlu'nu güldürdü.

Acun Ilıcalı’nın dostu Esat Yontuç ’krizini bildiğim için tutamadım kendimi paylaşmak zorunda kaldım’ dedi ortalık yıkıldı! Survivor Aleyna Kalaycıoğlu...

Esat Yontuç ile Acun Ilıcalı'nın dostluğu epey eskiye dayanıyor.

Acun Ilıcalı’nın dostu Esat Yontuç ’krizini bildiğim için tutamadım kendimi paylaşmak zorunda kaldım’ dedi ortalık yıkıldı! Survivor Aleyna Kalaycıoğlu...

Yontuç, Acun'un her doğum gününde yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

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