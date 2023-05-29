Acun Ilıcalı’nın dostu Esat Yontuç ’krizini bildiğim için tutamadım kendimi paylaşmak zorunda kaldım’ dedi ortalık yıkıldı! Survivor Aleyna Kalaycıoğlu...

Acun Ilıcalı'nın yaşını kutlayan yakın arkadaşı ve aynı zamanda iş ortağı olan Esat Yontuç'un, "Her yaş gününü boyle mutlu ve beraber kutlayalım inşallah... Hep rap yapma krizini bildiğim icin tutamadım kendimi, koymak zorunda kaldım videoyu." notuyla yaptığı paylaşım kısa sürede gündem oldu.