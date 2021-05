Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı 'her zaman her kılıkta' dedi paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı! Onu daha önce hiç böyle görmediniz!

Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı 'her zaman her kılıkta' dedi paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı. Önceki gün 52. yaşını kutlayan Acun Ilıcalı ile geçmişten bir fotoğraf paylaşan yakın arkadaşı ve aynı zamanda iş ortağı olan Esat Yontuç, sosyal medyayı yıktı geçti. Yontuç'un, "Her zaman, her yerde, her kılıkta, hep beraber nice yaşlara inşallah" notuyla yaptığı paylaşımda Acun Ilıcalı'yı görenler şoke oldu.

30.05.2021 14:03 - Son Güncelleme: 30.05.2021 14:08 BU GALERİYİ PAYLAŞ