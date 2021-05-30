Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı 'her zaman her kılıkta' dedi paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı! Onu daha önce hiç böyle görmediniz!
Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı 'her zaman her kılıkta' dedi paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı. Önceki gün 52. yaşını kutlayan Acun Ilıcalı ile geçmişten bir fotoğraf paylaşan yakın arkadaşı ve aynı zamanda iş ortağı olan Esat Yontuç, sosyal medyayı yıktı geçti. Yontuç'un, "Her zaman, her yerde, her kılıkta, hep beraber nice yaşlara inşallah" notuyla yaptığı paylaşımda Acun Ilıcalı'yı görenler şoke oldu.
30.05.2021 14:03
- Son Güncelleme: 30.05.2021 14:08
ACUN'U DAHA ÖNCE HİÇ BÖYLE GÖRMEDİNİZ!
Acun Ilıcalı'nın yakın arkadaşı 'her zaman her kılıkta' dedi paylaştı görenlerin ağzı açık kaldı! Önceki gün 52. yaş gününü kutlayan Acun Ilıcalı, yakın arkadaşı Esat Yontuç ile yıllar öncesinden bir pozla gündeme geldi.
Acun Ilıcalı'nın yaşını kutlayan yakın arkadaşı ve aynı zamanda iş ortağı olan Esat Yontuç'un, "Her zaman, her yerde, her kılıkta, hep beraber nice yaşlara inşallah" notuyla yaptığı paylaşımda Ilıcalı'yı görenler şoke oldu.
"HER YERDE VE HER KILIKTA..."
İşte Acun Ilıcalı'nın gençlik yıllarında yakın arkadaşıyla çekildiği çok konuşulan o poz!
Kimi hala aynı kimisi ise 'eski halinden eser yok' dedirtiyor. İşte başta Acun olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin değişimleri...