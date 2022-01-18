Acun Ilıcalı’nın All-Star’ında yok lafı sözü çok Barış Murat Yağcı’ya sardı! Survivor 2022’yi ağzına doladı ’haddini bildirecek kişi benim...’

Herkesin dört gözle Survivor 2022 All-Star kadrosunda yer almasını beklerken Survivor'a katılmayan efsane yarışmacı Turabi Çamkıran, sosyal medya yaptığı Survivor yorumlarıyla olay yaratıyor. Meksika'da yaşayan Survivor şampiyonu Turabi Çamkıran bu kez, bir takipçisine sosyal medyadan verdiği yanıtla gündem oldu.