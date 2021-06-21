Acun Ilıcalı'nın acısı hiç dinmedi babasını paylaştı görenler Acun'un gençliği sandı! İşte Acun Ilıcalı'nın babası Ergün Ilıcalı...

Acun Ilıcalı'nın acısı hiç dinmedi babasını paylaştı görenler Acun'un gençliği sandı! Yıllar önce trafik kazasında anne ve babasını kaybeden Acun Ilıcalı'dan duygulandıran bir paylaşım geldi. Babalar Günü'nde babası Ergün Ilıcalı'nın fotoğrafını, "Seni sorduklarında kelimelerle anlatamıyorum, yetmiyor, tanıyanlar biliyor sadece ve ben de senin oğlun olma gururunu yaşıyorum. Özlemin hiç bitmedi, acın hiç dinmedi. Hep seni örnek almaya devam ediyorum. Seni çok seviyorum ve özlüyorum" notuyla takipçilerinin beğenisine sunan Acun Ilıcalı'nın Instagram paylaşımını görenler, "Acun Ilıcalı'nın gençlik resmi gibi" , "Acun'un gençliği sandım, ikiz gibiler" yorumları yaptı. İşte Acun Ilıcalı'nın babası Ergün Ilıcalı başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin babaları...

21.06.2021 08:53 - Son Güncelleme: 21.06.2021 09:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





