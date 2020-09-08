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Acun Ilıcalı'dan Saba Tümer ve Mert Öcal paylaşımı! Saba Tümer kaç yaşında?

Acun Ilıcalı Instagram'dan kahkahası ile ünlü sunucu Saba Tümer ve 'Survivor 2020' yarışmacılarından Mert Öcal ile bir araya geldiği anların videosunu paylaştı. Yarışmadan erken elendiğini öne sürdüğü Mert hakkında konuşan Saba Tümer, açıklaması ile dikkat çekerken, yaşı merak konusu oldu. İşte Saba Tümer'in yaşı ve Mert Öcal açıklaması...

08.09.2020 11:50 - Son Güncelleme: 08.09.2020 12:12
Acun Ilıcalı'dan Saba Tümer ve Mert Öcal paylaşımı! Saba Tümer kaç yaşında?

Karantina dönemini sosyal medya üzerinden yaptığı canlı yayınlarla geçiren ünlü sunucu Saba Tümer, önceki akşam Acun Ilıcalı ve Mert Öcal ile bir araya geldi. Tümer'in Öcal için yaptığı yorumlar kısa süre içerisinde sosyal medyada gündem oldu.

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Acun Ilıcalı'dan Saba Tümer ve Mert Öcal paylaşımı! Saba Tümer kaç yaşında?

"BU KADAR GÜZELLİĞİ DAHA FAZLA GÖREBİLİRDİK"

Saba Tümer, Acun Ilıcalı'nın kendisine sorduğu "Mert Öcal hakkında ne düşünüyorsun, Mert'e yazık oldu diyorlar" sorusuna şu yanıtı verdi: "Çok doğru çünkü çok erken elendi; bu kadar güzelliği daha fazla görebilirdik orada. Ben Mert'in orada olduğunu bilseydim ben da katılırdım yarışmaya" dedi.

Acun Ilıcalı'dan Saba Tümer ve Mert Öcal paylaşımı! Saba Tümer kaç yaşında?

"EN İYİ OLDUĞUN YER NERESİ?"

Mert Öcal ile bunun ardından "All Star'a gelelim mi Saba ile" diyerek güldü. Saba Tümer daha sonra Mert Öcal'a "En iyi olduğun yer neresi" diyerek güldü. Öcal ise bu soruya "Voleyboldu. Kötü oynamak istedim orada istesem iyi oynardım. Renk katmak için" ifadelerini kullandı.

Acun Ilıcalı'dan Saba Tümer ve Mert Öcal paylaşımı! Saba Tümer kaç yaşında?

Mert Öcal yorumuyla dikkat çeken Saba Tümer'in yaşı merak konusu oldu.

Acun Ilıcalı'dan Saba Tümer ve Mert Öcal paylaşımı! Saba Tümer kaç yaşında?

PARİS HİLTON

17 Şubat 1981

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