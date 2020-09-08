Acun Ilıcalı'dan Saba Tümer ve Mert Öcal paylaşımı! Saba Tümer kaç yaşında?

"BU KADAR GÜZELLİĞİ DAHA FAZLA GÖREBİLİRDİK"

Saba Tümer, Acun Ilıcalı'nın kendisine sorduğu "Mert Öcal hakkında ne düşünüyorsun, Mert'e yazık oldu diyorlar" sorusuna şu yanıtı verdi: "Çok doğru çünkü çok erken elendi; bu kadar güzelliği daha fazla görebilirdik orada. Ben Mert'in orada olduğunu bilseydim ben da katılırdım yarışmaya" dedi.