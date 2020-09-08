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Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya'nın evinin önünde! 47 yaşındaki Cem kıyafetleriyle ti'ye alındı! 'Dede tarzı'

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın tatili bitti. İstanbul'a dönen ikiliden Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'nın evinin önünde görüntülendi. Objektifleri karşısında görünce çılgına dönen Yılmaz, 400 bin lira değerindeki lüks aracından uzun süre inmemekte ısrar etti. Sarıkaya ile Bodrum tatilinde, hayranlarıyla fotoğraf çektiren ve maske kullanmayan Cem Yılmaz'ın aklına koronavirüs yeni geldi. Yılmaz, muhabirleri "Korona var yaklaşmayın kardeşim" diyerek tersledi. Giyim tarzıyla dikkat çeken Cem Yılmaz'a sosyal medyada 'Dede tarzı' şeklinde yorumlar yapıldı. İşte Serenay Sarıkaya'nın evinin önünde görüntülenen Cem Yılmaz ve herkesin merak ettiği 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın evi...

08.09.2020 10:57 - Son Güncelleme: 08.09.2020 11:38
Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya'nın evinin önünde! 47 yaşındaki Cem kıyafetleriyle ti'ye alındı! 'Dede tarzı'

Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'nın evine girerken görüntülendi. Yılmaz, karşısında objektifleri bulunca sinirlendi. Aracında uzun süre bekledikten sonra aşağı inen Yılmaz, muhabirleri "Korona var yaklaşmayın kardeşim" diyerek tersledi.

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Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya'nın evinin önünde! 47 yaşındaki Cem kıyafetleriyle ti'ye alındı! 'Dede tarzı'

Oysaki Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile çıktığı Bodrum tatilinde, kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarıyla maskesiz bir şekilde yan yana pozlar vermişti...

Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya'nın evinin önünde! 47 yaşındaki Cem kıyafetleriyle ti'ye alındı! 'Dede tarzı'

"KRİZ YOK"

"İlişkinizdeki kriz sona erdi mi?" sorusuna "Kriz filan yok, uyduruyorsunuz" diye yanıt veren Cem Yılmaz'ın elindeki DVD'ler de dikkatten kaçmadı. Evin zilini çalan Yılmaz, bir süre bekledikten sonra kapının açılmasıyla içeri girdi.

Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya'nın evinin önünde! 47 yaşındaki Cem kıyafetleriyle ti'ye alındı! 'Dede tarzı'

Giyim tarzıyla dikkat çeken 47 yaşındaki Cem Yılmaz'a sosyal medyada 'Dede tarzı' şeklinde yorumlar yapıldı.

Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya'nın evinin önünde! 47 yaşındaki Cem kıyafetleriyle ti'ye alındı! 'Dede tarzı'

İşte Serenay Sarıkaya'nın evi ve ünlülerin evleri...

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