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Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya'nın evinin önünde! 47 yaşındaki Cem kıyafetleriyle ti'ye alındı! 'Dede tarzı'

Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın tatili bitti. İstanbul'a dönen ikiliden Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya'nın evinin önünde görüntülendi. Objektifleri karşısında görünce çılgına dönen Yılmaz, 400 bin lira değerindeki lüks aracından uzun süre inmemekte ısrar etti. Sarıkaya ile Bodrum tatilinde, hayranlarıyla fotoğraf çektiren ve maske kullanmayan Cem Yılmaz'ın aklına koronavirüs yeni geldi. Yılmaz, muhabirleri "Korona var yaklaşmayın kardeşim" diyerek tersledi. Giyim tarzıyla dikkat çeken Cem Yılmaz'a sosyal medyada 'Dede tarzı' şeklinde yorumlar yapıldı. İşte Serenay Sarıkaya'nın evinin önünde görüntülenen Cem Yılmaz ve herkesin merak ettiği 29 yaşındaki Serenay Sarıkaya'nın evi...

08.09.2020 10:57 - Son Güncelleme: 08.09.2020 11:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





