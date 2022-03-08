Acun Ilıcalı'dan dostu Alpay Kazan'a son görev! Cenazede zor anlar yaşadı: "Alpay'ım, kalbimden bir parça koptu bugün…"
Acun Ilıcalı'dan dostu Alpay Kazan'a son görev! Cenazede duygusal anlar yaşandı... Alpay Kazan, önceki gün hayatını kaybetti. Acı haber Hakan Hatipoğlu'nun Instagram hesabından yayınladığı paylaşım ile ortaya çıktı. Kazan için dün Üsküdar Şakirin Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. En yakın arkadaşını kaybetmenin acısını yaşayan Acun Ilıcalı ise cenaze töreninde duygusal anlar yaşadı. Instagram'dan da paylaşım yapan Acun'un sözleri yürek sızlattı.
"KALBİMDEN BİR PARÇA KOPTU BUGÜN…"
Acun Ilıcalı'dan dostu Alpay Kazan'a son görev! Ilıcalı, cenazede zor anlar yaşadı...
Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sağ kolu olan Alpay Kazan hayatını kaybetti. Aldığı ölüm haberiyle yıkılan Acun Ilıcalı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Alpay'ım ne yazsam yetmeyecek, anlatamayacağım duygularımı. Kalbimden bir parça koptu bugün… Nurlar içinde yat, mekanın cennet olsun güzel insan" ifadelerini kullanarak acısını paylaştı.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
Alpay Kazan için dün ikindi vakti düzenlenen cenaze törenine sevenleri ve televizyon dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Uzun yıllardır birlikte çalıştığı arkadaşının ölümüyle yıkılan Acun Ilıcalı, cenazede duygusal anlar yaşadı. Kazan, cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedildi.
ALP KIRŞAN'DAN DUYGUSAL VEDA
Kazan'ın ölümü sonrasında sosyal medya hesabı üzerinden duygusal bir paylaşım yapan Kırşan "Canım kadar çok sevdiğim Alpay abimi kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Tanıdığım günden kaybettiğim güne kadar birlikte geçirdiğim her an, beni tanıştırdığı insanlar, evlenmem ve baba olmam, hayatımda vesile olduğun her şey için arkandan dua etmekten başka yapabileceğim hiç bir şey olmaması çok acı. Seni çok sevdim çok seveceğim canım abim. Nurlar içinde yat, bu kardeşin seni hiç bir zaman unutmayacak ve her zaman her yerde yaşatacak…" ifadelerine yer verdi.
ALPAY KAZAN NEDEN ÖLDÜ?
Uzun yıllardır birlikte çalıştığı arkadaşının ölüm haberiyle yıkılan Acun Ilıcalı da Survivor'ın yayınlanan son bölümünde konseye katılamadı. Onun yerine sunuculuğu devralan Murat Ceylan duygusal anlar yaşarken, gözyaşlarına boğulan Merve Aydın bu hastalığı bildiğini ve çok üzgün olduğunu dile getirdi. Acun Ilıcalı'yı kahreden ölüm haberini Hakan Hatipoğlu duyurdu!