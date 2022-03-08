Bergüzar Korel'den oğluna duygusal sözler! Pelin Akil ve Esra Erol yazdığı notla beğeni rekoru kırdı işte gözlerden uzak büyüyen Han bebek
Bergüzar Korel'den oğluna duygusal sözler geldi, sosyal medya Han bebeği konuştu. Pelin Akil ve Esra Erol Bergüzar Korel'e yazdığı notla dikkat çekti, Akil'in sözleri beğeni rekoru kırdı. İki erkek bir de kız evladı olan Bergüzar Korel Instagram'ı aktif kullanıyor. Son paylaşımında oğlu Han'ın doğum gününü kutlayan Bergüzar'a ve ailesine yorum yağdı. Ünlü oyuncunun sıkı dostları Esra Erol ve Pelin Akil ise yazdığı notla gündeme geldi. Korel, 2009 yılında nikah masasına oturduğu Halit Ergenç ile radikal bir karar alarak İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşti. Ünlü çiftin ilk çocukları Ali 2010'da, Han adını verdikleri ikinci oğulları geçen yıl mart ayında, kızları Leyla ise 2021 Kasım'da dünyaya geldi.
08.03.2022 14:46 - Son Güncelleme: 08.03.2022 14:57
İŞTE GÖZLERDEN UZAK BÜYÜYEN HAN BEBEK
Bergüzar Korel'den oğluna duygusal sözler! Pelin Akil ve Esra Erol yazdığı notla beğeni rekoru kırdı.
Binbir Gece dizisinde tanışan ve 2009 yılında nikah masasına oturan Bergüzar Korel ile Halit Ergenç çifti, ilk çocukları Ali'yi 2010, ikinci oğulları Han'ı 2020, kızları Leyla'yı da 2021 yılında kucağına aldı.
Mutlu evlilikleriyle magazin camiasında örnek bir çift olarak görülen Bergüzar Korel ve Halit Ergenç, bir süre önce ise çocuklarıyla İngiltere'nin başkenti Londra'ya yerleşti.
3 çocuk annesi Bergüzar Korel şimdilerde evlatları ve eşiyle birlikte Londra'da aile hayatının tadını çıkarıyor.