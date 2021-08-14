Acun Ilıcalı ve Somer Sivrioğlu karşı karşıya! Masterchef Somer Sivrioğlu eteğindeki taşı döktü Acun Ilıcalı’ya rakip çıktı

TV8'in sevilen ve çok izlenen programı "MasterChef" ile ününe ün katan Somer Sivrioğlu, bir kez daha gündeme geldi. Programın en sevilen jüri üyesi olan Somer Sivrioğlu, gıda sektöründen sıkıldı mı? Yakın zamanda giyim sektörüne girmeye hazırlanan Sivrioğlu'nun en büyük rakibi ise hali hazırda patronu olan Acun Ilıcalı olacak. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ile iyi bir uyum yakalayan ve rayting rekorları kıran Somer Sivrioğlu, yeni sektöre bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Bakalım patron Acun Ilıcalı bu işe ne diyecek?

MASTERCHEF TÜRKİYE 38. BÖLÜM FRAGMANI | YENİ EKİP! VİDEOSUNU İZLE