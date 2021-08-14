Acun Ilıcalı ve Somer Sivrioğlu karşı karşıya! Masterchef Somer Sivrioğlu eteğindeki taşı döktü Acun Ilıcalı'ya rakip çıktı
Acun Ilıcalı ve Somer Sivrioğlu hakkında öyle bir iddia ortaya atıldı ki Masterchef'i karıştıracak cinsten... 4.sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya başlayan Masterchef'in bu sezonda da jüri koltuğunda Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu oturuyor. TV 8 ekranlarında seyirciyle buluşan Masterchef tüm hızıyla yoluna devam ederken ortaya atılan bu iddialar ortalığı karıştıran cinsten. İddialara göre Somer Sivrioğlu, Acun Ilıcalı'ya rakip çıktı.
TV8'in sevilen ve çok izlenen programı "MasterChef" ile ününe ün katan Somer Sivrioğlu, bir kez daha gündeme geldi. Programın en sevilen jüri üyesi olan Somer Sivrioğlu, gıda sektöründen sıkıldı mı? Yakın zamanda giyim sektörüne girmeye hazırlanan Sivrioğlu'nun en büyük rakibi ise hali hazırda patronu olan Acun Ilıcalı olacak. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ile iyi bir uyum yakalayan ve rayting rekorları kıran Somer Sivrioğlu, yeni sektöre bomba gibi girmeye hazırlanıyor. Bakalım patron Acun Ilıcalı bu işe ne diyecek?
MASTERCHEF TÜRKİYE 38. BÖLÜM FRAGMANI | YENİ EKİP! VİDEOSUNU İZLE
Program süresince giydiği kıyafetlerle ilgiyi üzerine çeken Somer Sivrioğlu, görselliği her zaman birinci planda tutan isim. 'Yalnızca yemekte değil, giyim ve kuşam konusunda da görselliğe önem veriyorum.' diyen Sivrioğlu, üzerinde bulunan yaratıcı sloganlı veya çizimli tişörtleriyle vatandaşların sevgisini kazandı.
MASTERCHEF TÜRKİYE 38. BÖLÜM FRAGMANI | YENİ EKİP! VİDEOSUNU İZLE
Geçen sezon bir e-ticaret sitesiyle ortalık kuran Sivrioğlu, bir süredir "Chefline" adı altında kendi tişörtlerini üretip satıyordu. Masterchef'in yeni sezonun başlaması ile "Chefline" satışlarında bu sezon büyük bir patlama yaşanması bekleniyor.