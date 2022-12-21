Acun Ilıcalı 'Survivor'a gel' dedi Merve Boluğur bavulunu yaptı! Mert Aydın da boş durmadı eski eşler toplanıp Dominik'e gidiyor
Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın 53 gün süren evliliği, neden bittiği günlerdir magazin gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor. Mert Aydın'ın evliliklerinin 6.gününde annesinin evine gittiği, ameliyatı sonrası Merve Boluğur'un eşinin yanında olmadığı iddia edilmişti. Ekrana dönüp dönmeyeceği merak edilen Merve Boluğur hakkında flaş bir iddia ortaya atılmış, Survivor'a gideceği iddia edilmişti. Ancak görünen o ki Survivor'a sadece Merve gitmiyor. 53 günlük eski eşi Mert Aydın da Dominik yolcusu.
Şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2015–2017 yılları arasında evlilik yaşayan Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın'ın Merve Boluğur ile Mert Aydın, 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda dünyaevine girmiş, 23 Kasım'da tek celsede boşanmıştı. Ayrılık haberlerinin basına yansıması sonrası Boluğur, "Olmadı teşekkürler. Hayat bu. Mert'e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler" mesajını paylaşmıştı. Oyuncu, daha sonra sosyal medya hesabından 'Aydın' soyadını kaldırmıştı.
KAFA KARIŞTIRDILAR!
Eski eşler, geçtiğimiz günlerde Galataport'daki bir mekanda buluşmuştu. Kahve içip, sohbet eden ikilinin, basın mensuplarını görünce keyfi kaçmıştı. Mekanın çıkış kapısına yönelen Boluğur ile Aydın, sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti. Aydın'ın aracıyla oradan uzaklaşan çift, Nişantaşı'nda başka bir yere geçmişti.
MERVE SURVIVOR'A GİDİYORDU AMA...
Geçtiğimiz günlerde Merve Boluğur'un Survivor'a gideceği iddia edilmişti.