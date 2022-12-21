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Haberler Magazin Acun Ilıcalı 'Survivor'a gel' dedi Merve Boluğur bavulunu yaptı! Mert Aydın da boş durmadı eski eşler toplanıp Dominik'e gidiyor

Acun Ilıcalı 'Survivor'a gel' dedi Merve Boluğur bavulunu yaptı! Mert Aydın da boş durmadı eski eşler toplanıp Dominik'e gidiyor

Merve Boluğur ile Mert Aydın'ın 53 gün süren evliliği, neden bittiği günlerdir magazin gündeminin ilk sıralarındaki yerini koruyor. Mert Aydın'ın evliliklerinin 6.gününde annesinin evine gittiği, ameliyatı sonrası Merve Boluğur'un eşinin yanında olmadığı iddia edilmişti. Ekrana dönüp dönmeyeceği merak edilen Merve Boluğur hakkında flaş bir iddia ortaya atılmış, Survivor'a gideceği iddia edilmişti. Ancak görünen o ki Survivor'a sadece Merve gitmiyor. 53 günlük eski eşi Mert Aydın da Dominik yolcusu.

21.12.2022 12:22 - Son Güncelleme: 21.12.2022 12:25
Acun Ilıcalı ’Survivor’a gel’ dedi Merve Boluğur bavulunu yaptı! Mert Aydın da boş durmadı eski eşler toplanıp Dominik’e gidiyor

DJ Mert Aydın ile evlenen ve her fırsatta "Kocam da kocam" diyerek uzun süre gündemde olan oyuncu Merve Boluğur 53 günde boşanmıştı.

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Acun Ilıcalı ’Survivor’a gel’ dedi Merve Boluğur bavulunu yaptı! Mert Aydın da boş durmadı eski eşler toplanıp Dominik’e gidiyor

Şarkıcı Murat Dalkılıç ile 2015–2017 yılları arasında evlilik yaşayan Merve Boluğur ve DJ Mert Aydın'ın Merve Boluğur ile Mert Aydın, 2 Ekim'de Fuat Paşa Yalısı'nda dünyaevine girmiş, 23 Kasım'da tek celsede boşanmıştı. Ayrılık haberlerinin basına yansıması sonrası Boluğur, "Olmadı teşekkürler. Hayat bu. Mert'e de mutluluklar, güzel günlerimiz için teşekkürler" mesajını paylaşmıştı. Oyuncu, daha sonra sosyal medya hesabından 'Aydın' soyadını kaldırmıştı.

Acun Ilıcalı ’Survivor’a gel’ dedi Merve Boluğur bavulunu yaptı! Mert Aydın da boş durmadı eski eşler toplanıp Dominik’e gidiyor

KAFA KARIŞTIRDILAR!

Eski eşler, geçtiğimiz günlerde Galataport'daki bir mekanda buluşmuştu. Kahve içip, sohbet eden ikilinin, basın mensuplarını görünce keyfi kaçmıştı. Mekanın çıkış kapısına yönelen Boluğur ile Aydın, sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etmişti. Aydın'ın aracıyla oradan uzaklaşan çift, Nişantaşı'nda başka bir yere geçmişti.

Acun Ilıcalı ’Survivor’a gel’ dedi Merve Boluğur bavulunu yaptı! Mert Aydın da boş durmadı eski eşler toplanıp Dominik’e gidiyor

ARNAVUTKÖY'DE SARMAŞ DOLAŞ

Ünlü çift, ardından Arnavutköy'de bir mekandan çıkarken sarmaş dolaş objektiflere yansımıştı.

Acun Ilıcalı ’Survivor’a gel’ dedi Merve Boluğur bavulunu yaptı! Mert Aydın da boş durmadı eski eşler toplanıp Dominik’e gidiyor

MERVE SURVIVOR'A GİDİYORDU AMA...

Geçtiğimiz günlerde Merve Boluğur'un Survivor'a gideceği iddia edilmişti.

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