Acun Ilıcalı Survivor 2020'deki sürpriz ismi açıkladı! İşte Emrah'ın reddettiği oğlu Tayfun Erdoğan...

Survivor 2020 16 Şubat 2020 tarihinde ünlüler-gönüllüler konseptiyle ekranlarda olacak. Survivor 2020'nin kadrosunda hangi isimlerin olacağı heyecanla araştırılıyor. Ancak Survivor 2020 yarışmasının kadrosu henüz belli olmadı. Kadroda yer alacak isimler yavaş yavaş açıklanmaya başlandı. Yarışacak isimler belli oldukça haberimizin içeriğinde yer alacak. Şubat 2020'de başlayacak 'Survivor'un yeni sezon yarışmacıları arasında ilk belli olan isim oyuncu Ersin Korkut, ikinci isim ise şarkıcı ve oyuncu Emrah'ın bir dönem reddettiği oğlu Tayfun Erdoğan olarak açıklandı. İşte Emrah'ın çocukları...