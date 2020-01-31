Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin Talu estetik harikası mı? İşte estetiksiz halleri...
Eski spikerler, sunucu, oyuncu, şarkıcı 47 yaşındaki Defne Samyeli, yavaş yavaş tahtını kızlarına bırakıyor. Son dönemlerde bir gece kulübünden sahne alan Defne Samyeli'nin, Eren Talu ile evliliğinden olan kızları Deren Talu ve Derin Talu son dönemin en çok konuşulan iki ismi olarak göze çarpıyor. 23 yaşındaki Deren Talu ve 16 yaşındaki Derin Talu'nun yıllar öncesine ait olduğu iddia edilen fotoğrafları sosyal medyayı salladı. Çünkü genç yaştaki iki kardeşin estetik operasyonlar geçirdiği ve şu sıralarda çok konuşulan güzelliklerini buna borçlu oldukları görülüyor. Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin Talu'nun estetiksiz halleri sizi çok şaşırtacak. İşte başta Defne Samyeli'nin kızları Derin Talu ve Deren Talu'nun kızları olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri.
31.01.2020 12:27
- Son Güncelleme: 31.01.2020 12:41
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