Defne Samyeli'nin kızları Deren ve Derin Talu estetik harikası mı? İşte estetiksiz halleri...

Henüz 23 ve 16 yaşında olan Deren ve Derin'in estetik harikası olduğu iddia edildi. Fotoğraflar ise kafaları karıştırdı. Görünce çok şaşıracaksınız. İşte başta Deren Talu ve Derin Talu olmak üzere ünlülerin estetikli ve estetiksiz halleri.