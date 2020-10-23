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Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın yanına gitti! "Londra'da aşk başka..."

Acun Ilıcalı sevgilisinin yanına uçtu! Bir süredir tatilde olan Şeyma Subaşı'nın kızı Melisa'yı yanına almasının ardından Londra'da olan sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın yanına giden Acun Ilıcalı'nın fotoğrafı sosyal medyaya düştü. Kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile Londra'da görüntülenen Acun Ilıcalı'nın fotoğrafının ardından sosyal medyada, 'Aralarına kara kedi mi girmiş, keyifleri yok gibi', 'Londra'da aşk başka' gibi yorumlar yapıldı. Acun Ilıcalı'nın sevgilisini memleketi ise sosyal medyanın merak ettiği bir başka konu...

23.10.2020 13:01 - Son Güncelleme: 23.10.2020 13:17
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın yanına gitti! Londra'da aşk başka...

Acun Ilıcalı, bir süredir Londra'da olan sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın yanına gitti.

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Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın yanına gitti! Londra'da aşk başka...

İkilinin sosyal medyaya fotoğrafının düşmesinin ardından, Acun'un sevgilisinin memleketi merak konusu oldu.

Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın yanına gitti! Londra'da aşk başka...

İşte 21 yaşındaki Ayça'nın ve ünlülerin memleketleri...

Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın yanına gitti! Londra'da aşk başka...

BURCU ÖZBERK

Eskişehir

Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın yanına gitti! Londra'da aşk başka...

DEMET ÖZDEMİR

Kocaeli

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