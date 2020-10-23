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Birce Akalay'ın annesi güzelliğiyle kızının pabucunu dama attı! İşte Birce Akalay'ın annesi...

Kariyer yolculuğunu şimdiler Babil adlı diziyle sürdüren 36 yaşındaki güzel oyuncu Birce Akalay bir yandan sosyal medya paylaşımlarıyla bir yanda da özel yaşantısıyla adından söz ettiriyor. Kısa bir süre önce evlilik açıklamasıyla çok konuşulan Birce Akalay'ın annesi sosyal medyayı salladı. Birce Akalay'ın annesinin güzelliği kızının pabucunu dama attıran cinsten. Anne-kız olduklarına inanmayan sosyal medya kullanıcıları bu işe şaştı kaldı. İşte başta Birce Akalay olmak üzere ünlülerin anneleri.

23.10.2020 12:46 - Son Güncelleme: 23.10.2020 13:33
Birce Akalay'ın annesi güzelliğiyle kızının pabucunu dama attı! İşte Birce Akalay'ın annesi...

Son dönemin gözde oyuncularından biri olan Birce Akalay'ın annesi Yasemin Ergün sosyal medyayı salladı. İşte başta Birce Akalay olmak üzere ünlülerin anneleri.

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Birce Akalay'ın annesi güzelliğiyle kızının pabucunu dama attı! İşte Birce Akalay'ın annesi...

HİLAL ALTINBİLEK ANNESİ

Birce Akalay'ın annesi güzelliğiyle kızının pabucunu dama attı! İşte Birce Akalay'ın annesi...
Birce Akalay'ın annesi güzelliğiyle kızının pabucunu dama attı! İşte Birce Akalay'ın annesi...

SİNEM KOBAL VE ANNESİ

Nuray Kobal ve Sinem Kobal

Birce Akalay'ın annesi güzelliğiyle kızının pabucunu dama attı! İşte Birce Akalay'ın annesi...

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