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Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evleniyor mu? 'Yeni gelin gezmesi gibi herkesle tanıştırdı'

Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte geleneksel buluşmasını gerçekleştirdi. Önceki gün Hülya Avşar ve kardeşleri ile bir araya gelen Acun ve sevgilisinin fotoğrafı kısa süre içerisinde dikkat çekerken, akıllara yıllar önce aynı masada bulunan Şeyma Subaşı geldi. Ilıcalı, Avşar kızının yanından ayrıldıktan sonra amcası ve halasını ziyarete gitti. Buluşma anlarını Instagram hesabından paylaşan Acun Ilıcalı'ya sosyal medyada, "Yeni gelin gezmesi gibi sevgilisini herkesle tanıştırdı. Yoksa Acun Ilıcalı evlilik arifesinde mi?" şeklinde yorumlar yapıldı. Servetiyle konuşulan Acun Ilıcalı'nın başından 3 evlilik geçti. Eski eşleri ile iletişimini kesmeyen Acun Ilıcalı'nın, 3 evliliğinden 4 kız çocuğu bulunuyor.

31.08.2020 09:50 - Son Güncelleme: 31.08.2020 10:17
Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evleniyor mu? 'Yeni gelin gezmesi gibi herkesle tanıştırdı'

Servetiyle çok konuşulan Acun Ilıcalı evlilik hazırlığında mı? Geçtiğimiz gün hem ailesini hem de Hülya Avşar'ı ziyarete giden Ilıcalı'nın yanında, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya da vardı. Hülya Avşar ile geleneksel buluşmasını gerçekleştiren Acun Ilıcalı, aynı masada yıllar önce Şeyma Subaşı ile oturuyordu.

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Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evleniyor mu? 'Yeni gelin gezmesi gibi herkesle tanıştırdı'

Yeniden içten gülümsemeye başladığı yönünde yorumlar yapılan Acun Ilıcalı'nın sevgilisi ile birlikte katıldığı buluşma sonrasında amcası ve halasını ziyaret etmesi, sosyal medyada, 'Acun Ilıcalı evlilik arifesinde herhalde' şeklinde yorumlandı.

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evleniyor mu? 'Yeni gelin gezmesi gibi herkesle tanıştırdı'

51 yaşındaki Acun Ilıcalı'nın evlilik iddiaları hakkında yapacağı açıklama merak konusu olurken, eski eşleri yeniden gündeme geldi.

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evleniyor mu? 'Yeni gelin gezmesi gibi herkesle tanıştırdı'

Acun Ilıcalı'nın ilk eşi Seda Başbuğ güzelliği ile dikkat çekti. Şimdilerde kendisinden 30 yaş küçük Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşayan Acun Ilıcalı, özel hayatıyla da merak edilen isimler arasında. İşte Acun Ilıcalı'nın eski eşleri...

Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evleniyor mu? 'Yeni gelin gezmesi gibi herkesle tanıştırdı'

Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı ile birlikte toplamda 3 kez evlendi. Acun Ilıcalı'nın eşlerinin isimleri ise sırasıyla Seda Başbuğ, Zeynep Ilıcalı ve Şeyma Subaşı. İşte Acun ve diğer ünlülerin eski hayat arkadaşları...

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