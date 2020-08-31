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Acun Ilıcalı sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile evleniyor mu? 'Yeni gelin gezmesi gibi herkesle tanıştırdı'

Acun Ilıcalı, sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte geleneksel buluşmasını gerçekleştirdi. Önceki gün Hülya Avşar ve kardeşleri ile bir araya gelen Acun ve sevgilisinin fotoğrafı kısa süre içerisinde dikkat çekerken, akıllara yıllar önce aynı masada bulunan Şeyma Subaşı geldi. Ilıcalı, Avşar kızının yanından ayrıldıktan sonra amcası ve halasını ziyarete gitti. Buluşma anlarını Instagram hesabından paylaşan Acun Ilıcalı'ya sosyal medyada, "Yeni gelin gezmesi gibi sevgilisini herkesle tanıştırdı. Yoksa Acun Ilıcalı evlilik arifesinde mi?" şeklinde yorumlar yapıldı. Servetiyle konuşulan Acun Ilıcalı'nın başından 3 evlilik geçti. Eski eşleri ile iletişimini kesmeyen Acun Ilıcalı'nın, 3 evliliğinden 4 kız çocuğu bulunuyor.

31.08.2020 09:50 - Son Güncelleme: 31.08.2020 10:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





