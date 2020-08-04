Haberler Galeri Magazin Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya'nın eski yasak aşkı ile fotoğraf paylaşınca... 'Aman Cem Yılmaz görmesin!'

Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya'nın eski yasak aşkı ile fotoğraf paylaşınca... 'Aman Cem Yılmaz görmesin!'

Serenay Sarıkaya 22 yaşındayken 44 yaşındaki Antalyalı evli işadamı Murat Süğlün ile görüntülenmiş ve ardından ilişkinin 1.5 yıldır sürdüğü ortaya çıkmıştı. Son olarak arasında 18 yaş fark olan Cem Yılmaz ile aşk yaşayan ve bir ayrılıp bir barışan Serenay Sarıkaya bu kez eski yasak aşkıyla gündeme geldi. Acun Ilıcalı Instagram'dan Murat Süğlün ile fotoğraf paylaşınca, takipçileri Serenay ve Cem ikilisine dikkat çekti. İşte Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilileri...

04.08.2020 11:08 - Son Güncelleme: 04.08.2020 11:34
Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya'nın eski yasak aşkı ile fotoğraf paylaşınca... 'Aman Cem Yılmaz görmesin!'

Serenay Sarıkaya'nın Antalya'lı eski yasak aşkı, iş adamı Murat Süğlün ile Acun Ilıcalı önceki gün bir araya geldi. Acun Ilcıalı, Murat Süğlün ile fotoğraf paylaşınca, sosyal medyada Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya yorumları yerini aldı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya'nın eski yasak aşkı ile fotoğraf paylaşınca... 'Aman Cem Yılmaz görmesin!'

Serenay Sarıkaya'nın evli ve 2 çocuk babası olan yasak aşkı Murat Süğlün ile fotoğraf paylaşan Acun Ilıcalı'ya, sosyal medyada, 'Aman Cem görmesin Acun' şeklinde yorumlar yapıldı.

Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya'nın eski yasak aşkı ile fotoğraf paylaşınca... 'Aman Cem Yılmaz görmesin!'

NASIL TANIŞTILAR?

Serenay Sarıkaya, 22 yaşındayken, 44 yaşındaki Antalyalı evli işadamı Murat Süğlün ile görüntülenmesinin ardından ilişkinin 1.5 yıldır sürdüğü ortaya çıkmış ve evli ve 2 çocuk babası Murat Süğlün'ün eşi Melek Süğlün yakın çevresine Sarıkaya ile eşinin basında çıkan haberleri için ilk kez açıklama yaptı. Yaşanan yasak aşk için Melek Süğlün, "Kocam bir hata yaptı. Ama fazla uzun sürmez." demişti.

Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya'nın eski yasak aşkı ile fotoğraf paylaşınca... 'Aman Cem Yılmaz görmesin!'

İddialara göre Serenay Sarıkaya ile Murat Süğlün 2010'da Antalya'daki Midpoint Restaurant'ta tanıştı, ikilinin yasak aşkı Antalya'da biliniyordu. Aşk dedikoduları birkaç kez ortaya çıksa da her defasında Murat Süğlün ilişkisini yalanladı.

Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya'nın eski yasak aşkı ile fotoğraf paylaşınca... 'Aman Cem Yılmaz görmesin!'

İşte Acun Ilıcalı'nın paylaşımı ve Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilileri başta olmak üzere ünlülerin eski aşkları...

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Sibel Can Miami'deki evini sattı mı? İşte yılbaşı gecesi 500 bin lira kazanan Sibel Can'ın Miami'deki evi...
Sibel Can Miami'deki evini sattı mı? İşte yılbaşı gecesi 500 bin lira kazanan Sibel Can'ın Miami'deki evi...