Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya'nın eski yasak aşkı ile fotoğraf paylaşınca... 'Aman Cem Yılmaz görmesin!'
Serenay Sarıkaya 22 yaşındayken 44 yaşındaki Antalyalı evli işadamı Murat Süğlün ile görüntülenmiş ve ardından ilişkinin 1.5 yıldır sürdüğü ortaya çıkmıştı. Son olarak arasında 18 yaş fark olan Cem Yılmaz ile aşk yaşayan ve bir ayrılıp bir barışan Serenay Sarıkaya bu kez eski yasak aşkıyla gündeme geldi. Acun Ilıcalı Instagram'dan Murat Süğlün ile fotoğraf paylaşınca, takipçileri Serenay ve Cem ikilisine dikkat çekti. İşte Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilileri...
04.08.2020 11:08
- Son Güncelleme: 04.08.2020 11:34
NASIL TANIŞTILAR?
Serenay Sarıkaya, 22 yaşındayken, 44 yaşındaki Antalyalı evli işadamı Murat Süğlün ile görüntülenmesinin ardından ilişkinin 1.5 yıldır sürdüğü ortaya çıkmış ve evli ve 2 çocuk babası Murat Süğlün'ün eşi Melek Süğlün yakın çevresine Sarıkaya ile eşinin basında çıkan haberleri için ilk kez açıklama yaptı. Yaşanan yasak aşk için Melek Süğlün, "Kocam bir hata yaptı. Ama fazla uzun sürmez." demişti.
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