Acun Ilıcalı kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile adalar arası mekik dokuyor!
Acun Ilıcalı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile adalar arası mekik dokuyor! Acun Ilıcalı, 20 yaşındaki genç sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile ABD'den döndü. Şimdi ise yazı Çeşme'deki villasında geçiriyor. İlk kez Haziran ayında Çeşme'de yakalanan çift, 2 hafta önce de Mikonos'ta görüntülenmişti.
Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ve ünlü arkadaşlarıyla o ada senin bu ada benim dolaşıyor. Kendisinden 30 yaş küçük yeni sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile Miami'den dönen Acun Ilıcalı, şimdi de Çeşme ile Yunan Adaları arasında mekik dokuyor. Ilıcalı'yı, önceki gün Alaçatı'da kalabalık kız arkadaş grubunu sürat teknesiyle gezdirirken görüntülendi.
Acun Ilıcalı'nın, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile olan beraberliği devam ediyor. Ilıcalı, 2 hafta önce de Yunan Adası Mikonos'da, genç sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile sürat teknesinde görüntülendi. Çeşme'de bindiği sürat teknesiyle Mikonos'a geçip Yunan doslarıyla bir araya gelen ünlü televizyoncuya, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Van Hooijdonk'un eşlik etmesi dikkatlerden kaçmadı. Normal şartlardaki deniz yolculuğu yaklaşık 6 saat sürerken, Acun Ilıcalı, ultra lüks sürat teknesiyle bu mesafeyi sadece 1 saatte katetti. Acun, aşkı Mikonos'ta kahvaltı edebilsin diye denizin üzerinde uçtu.