GaleriMagazin

Acun Ilıcalı kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile adalar arası mekik dokuyor!

Acun Ilıcalı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile adalar arası mekik dokuyor! Acun Ilıcalı, 20 yaşındaki genç sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile ABD'den döndü. Şimdi ise yazı Çeşme'deki villasında geçiriyor. İlk kez Haziran ayında Çeşme'de yakalanan çift, 2 hafta önce de Mikonos'ta görüntülenmişti.

31.07.2019 09:48 - Son Güncelleme: 31.07.2019 09:48
Acun Ilıcalı kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile adalar arası mekik dokuyor!

Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ve ünlü arkadaşlarıyla o ada senin bu ada benim dolaşıyor. Kendisinden 30 yaş küçük yeni sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile Miami'den dönen Acun Ilıcalı, şimdi de Çeşme ile Yunan Adaları arasında mekik dokuyor. Ilıcalı'yı, önceki gün Alaçatı'da kalabalık kız arkadaş grubunu sürat teknesiyle gezdirirken görüntülendi.

Acun Ilıcalı kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile adalar arası mekik dokuyor!

BİR ORADALAR BİR BURADA

Acun Ilıcalı, 20 yaşındaki genç sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile ABD'den döndü, yazı Çeşme'deki villasında geçiriyor. Geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisini Mikonos adasına götüren Ilıcalı, bir yandan da sürekli ünlü misafirlerini ağırlayıp eğlenceli günler geçiriyor.

Acun Ilıcalı kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile adalar arası mekik dokuyor!

ESKİ MANKEN ESRA ERON DA VAR

Son olarak eski Fenerbahçeli Van Hooijdonk, Oğuzhan Koç, Yağmur Tanrısevsin ve İbrahim Büyükak'ı ağırlayan Acun, önceki gün de aralarında eski manken Esra Eron'un da olduğu kalabalık kız grubunu marinadan aldı.

Acun Ilıcalı kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile adalar arası mekik dokuyor!

Acun Ilıcalı'nın, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile olan beraberliği devam ediyor. Ilıcalı, 2 hafta önce de Yunan Adası Mikonos'da, genç sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile sürat teknesinde görüntülendi. Çeşme'de bindiği sürat teknesiyle Mikonos'a geçip Yunan doslarıyla bir araya gelen ünlü televizyoncuya, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Van Hooijdonk'un eşlik etmesi dikkatlerden kaçmadı. Normal şartlardaki deniz yolculuğu yaklaşık 6 saat sürerken, Acun Ilıcalı, ultra lüks sürat teknesiyle bu mesafeyi sadece 1 saatte katetti. Acun, aşkı Mikonos'ta kahvaltı edebilsin diye denizin üzerinde uçtu.

Acun Ilıcalı kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya ile adalar arası mekik dokuyor!

HER YOLU DENİYOR

Çıtır sevgilisini mutlu etmek için her yolu deneyen Acun Ilıcalı, bu kez göz alıcı sürat teknesini kullandı! Sevgilisi ve aralarında Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Van Hooijdonk'un da olduğu arkadaşlarını teknesine alan Ilıcalı, Çeşme'den Mikonos'a geçti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Pınar Altuğ paylaştı sosyal medya sallandı! Yağmur Atacan'ın eşi Pınar Altuğ da o akıma uydu
Pınar Altuğ paylaştı sosyal medya sallandı! Yağmur Atacan'ın eşi Pınar Altuğ da o akıma uydu