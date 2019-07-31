Hercai dizisinin Miran Aslanbey'i Akın Akınözü'nün sevgilisi kim herkesi şaşkına çevirdi

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Hercai'nin oyuncuları bayahı merak ediliyor. Hercai, Miran Aslanbey ile gündeme gelirken Akın Akınözü tüm dikkatleri üstüne topladı. Fanatik sayısını ciddi bir şekilde arttıran ünlü oyuncu özel yaşamı ile fazlaca merak ediliyor. Hercai yeni sezon ne süre? Soruları merak edilirken dizinin başarılı oyuncusu ile ilgili de hayranlarının merakları sürüyor. Akın Akınözü nereli? Akın Akınözü kaç yaşlarında? şeklinde sorular haricinde Akın Akınözü 'nün sevgilisi de merak ediliyor. Akın Akınözü, 1990 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Los Angeles General Studies, UC Berkeley Applied Math alanında eğitimini tamamlayıp, oyunculuk üzerine eğitim almıştır.

31.07.2019 09:54 - Son Güncelleme: 31.07.2019 09:55 BU GALERİYİ PAYLAŞ





