Acun Ilıcalı ile Çağla Ayça Altunkaya'nın fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü! 1999 yılında meğer...

Şeyma Subaşı'dan ayrıldıktan sonra 21 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte olan 51 yaşındaki Acun Ilıcalı'nın 1999 yılındaki hali sosyal medyaya bomba gibi düştü. 1999 yılında sevgilisi doğduğu zaman Acun Ilıcalı 30 yaşında bir delikanlıydı... İşte Acun Ilıcalı ve sevgilisi başta olmak üzere ünlülerin değişimleri....