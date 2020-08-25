Acun Ilıcalı ile Çağla Ayça Altunkaya'nın fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü! 1999 yılında meğer...
Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın fotoğrafı sosyal medyaya bomba gibi düştü. 51 yaşındaki Acun Ilıcalı ile 21 yaşındaki sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın ilişkisi tüm hızıyla devam ederken, ikilinin 1999 yılındaki fotoğrafı dikkat çekti. Altunkaya 1999 yılında dünyaya geldiğinde Acun Ilıcalı 30 yaşındaydı... İşte sosyal medyanın konuştuğu Acun Ilıcalı ve sevgilisi Çağla Ayça Altunkaya'nın yıllar önceki hali...
Şeyma Subaşı'dan ayrıldıktan sonra 21 yaşındaki Ayça Çağla Altunkaya ile birlikte olan 51 yaşındaki Acun Ilıcalı'nın 1999 yılındaki hali sosyal medyaya bomba gibi düştü. 1999 yılında sevgilisi doğduğu zaman Acun Ilıcalı 30 yaşında bir delikanlıydı... İşte Acun Ilıcalı ve sevgilisi başta olmak üzere ünlülerin değişimleri....