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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci annesinin doğum gününü kutladı! Bikinili pozlarıyla kasıp kavuran Selin...

Kadrosunda Vahide Perçin, Murat Ünalmış, Hilal Altınbilek, Uğur Güneş, Melike İpek Yalova, Kerem Alışık, Bülent Polat gibi isimleri barındıran Bir Zamanlar Çukurova'nın en çok dikkat çeken ismi hiç kuşkusuz Yamanlar Çiftliği'nin kahyası cazgır Saniye olarak karşımıza çıkan Selin Yeninci. 32 yaşındaki güzel oyuncu Selin Yeninci dizide çektiği dikkatten daha fazlasını sosyal medyada çekiyor. Her paylaşımı binlerce beğeni ve yorum alan Selin Yeninci'nin annesi Şafak Sol'u görenler şaştı kaldı. Selin Yeninci annesinin doğum gününü Instagram hesabında yaptığı bir paylaşımla kutladı. Annesinin genç görünümü dikkatleri çekti.

25.08.2020 11:32 - Son Güncelleme: 25.08.2020 11:32
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci annesinin doğum gününü kutladı! Bikinili pozlarıyla kasıp kavuran Selin...

O Yamanlar'ın cazgır, dediğim dedik kahyası Saniye... Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı parlayanı hiç kuşkusuz 32 yaşındaki güzel oyuncu Selin Yeninci oldu. Sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiren Selin Yeninci'nin annesi Şafak Hanım'ı görenler şaştı kaldı.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci annesinin doğum gününü kutladı! Bikinili pozlarıyla kasıp kavuran Selin...

Sosyal medya hesabında annesinin doğum gününü kutlayan Selin Yeninci'nin annesinin genç görüntüsü hayran bıraktı. İşte başta Selin Yeninci olmak üzere ünlülerin anneleri.

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci annesinin doğum gününü kutladı! Bikinili pozlarıyla kasıp kavuran Selin...

Can Yaman ve annesi

Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci annesinin doğum gününü kutladı! Bikinili pozlarıyla kasıp kavuran Selin...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Saniye'si Selin Yeninci annesinin doğum gününü kutladı! Bikinili pozlarıyla kasıp kavuran Selin...

HİLAL ALTINBİLEK VE ANNESİ

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