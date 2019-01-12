Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilen Itır Esen’in skandal 15 Temmuz paylaşımı | Itır Esen kimdir?
Miss Turkey 2017 güzeli seçildikten sonra 15 Temmuz şehitleri ile ilgili skandal bir paylaşıma imza atan Itır Esen, Acun Ilıcalı ile yaşadığı iddia edilen aşk ile yeniden gündeme geldi. Yaptığı skandal paylaşımdan sonra tacı elinden alınan Itır Esen'in kim olduğu araştırılıyor. Peki, 15 Temmuz şehitleri hakkında skandal bir paylaşıma imza atan Itır Esen kimdir? İşte Itır Esen hakkında bilinmeyenler….
12 Ocak 2019 Cumartesi, 17:40:39
Güncelleme: 19:24:16
Itır Esen 15 Temmuz şehitleri hakkında; "15 Temmuz şehitler gününü kutlamak adına sabahında regl oldum. Günü şehitlerimizin kanlarını temsilen kanayarak kutluyorum" şeklinde bir mesaj yayımlamıştı.
Skandal tweeti ortaya çıkan Itır Esen'e büyük tepkiler yağmış, hemen ardından Itır Esen'in tacı elinden alınmıştı.
2017'de Miss Turkey seçildikten sonra tacı elinden alınana Itır Esen şimdilerde ise Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı dedikodularıyla gündeme geldi.
Konunun gündeme gelmesi ile birlikte 'Itır Esen' Google Trend'e girdi. Itır Esen, Google'a göre en az 200 bin kez arandı. Sosyal medyada en çok konuşulan bir diğer konu ise Itır Esen ile Şeyma Subaşı arasındaki benzerlik oldu.
Kendisinden bir çocuğu olan Şeyma Subaşı ile geçtiğimiz aylarda tek celsede boşanın Acun Ilıcalı ile Itır Esen'in aşk yaşadıları, baş başa yemek yedikleri ve yurtdışında tatil yaptıkları iddia edildi.