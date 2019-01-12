Acun Ilıcalı ile aşk yaşadığı iddia edilen Itır Esen’in skandal 15 Temmuz paylaşımı | Itır Esen kimdir?

Konunun gündeme gelmesi ile birlikte 'Itır Esen' Google Trend'e girdi. Itır Esen, Google'a göre en az 200 bin kez arandı. Sosyal medyada en çok konuşulan bir diğer konu ise Itır Esen ile Şeyma Subaşı arasındaki benzerlik oldu.