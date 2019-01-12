Hande Erçel'in acı günü! Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel toprağa verildi
Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, bugün gözyaşları içinde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hande Erçel, bir an olsun annesinin tabutunun başından ayrılmadı.
12 Ocak 2019 Cumartesi, 17:19:12
Geçtiğimiz yılın son haftasında kanser tedavisi için hastaneye yatırılan Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, dün sabaha karşı hayatını kaybetti.
Aylin Erçel bugün kızları, eşi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı
AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI
Annesini kaybetmenin acısıyla sarsılan Hande Erçel ayakta durmakta zorlandı. Ünlü oyuncu Hande Erçel de bitkin olmasına rağmen annesinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı.
ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ
Aylin Erçel'in cenazesi ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi.