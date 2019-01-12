Hande Erçel'in acı günü! Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel toprağa verildi

Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, bugün gözyaşları içinde Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Hande Erçel, bir an olsun annesinin tabutunun başından ayrılmadı.

12 Ocak 2019 Cumartesi, 17:19:12
Hande Erçel'in acı günü! Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel toprağa verildi

Geçtiğimiz yılın son haftasında kanser tedavisi için hastaneye yatırılan Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel, dün sabaha karşı hayatını kaybetti.

Hande Erçel'in acı günü! Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel toprağa verildi

Aylin Erçel bugün kızları, eşi ve sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı

Hande Erçel'in acı günü! Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel toprağa verildi

AYAKTA DURMAKTA ZORLANDI
Annesini kaybetmenin acısıyla sarsılan Hande Erçel ayakta durmakta zorlandı. Ünlü oyuncu Hande Erçel de bitkin olmasına rağmen annesinin tabutunun başından bir an olsun ayrılmadı.

Hande Erçel'in acı günü! Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel toprağa verildi

ZİNCİRLİKUYU MEZARLIĞINA DEFNEDİLDİ
Aylin Erçel'in cenazesi ikindi namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu mezarlığına defnedildi.

Hande Erçel'in acı günü! Hande Erçel'in annesi Aylin Erçel toprağa verildi
DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Arda Kural'dan üzücü haber! Son hali sevenlerini üzdü
Arda Kural'dan üzücü haber! Son hali sevenlerini üzdü