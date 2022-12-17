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Haberler Magazin Acun Ilıcalı Fatma Nur Uçar'ı Masterchef'ten kovdu mu 'iyi ki de elenmişim...' ilk kez açıkladı! 'b.k yesin ben onu döverim' sözleri olay olmuştu

Acun Ilıcalı Fatma Nur Uçar'ı Masterchef'ten kovdu mu 'iyi ki de elenmişim...' ilk kez açıkladı! 'b.k yesin ben onu döverim' sözleri olay olmuştu

Tv 8 ekranlarında yayınlanan Masterchef, başladığı günden bu yana öyle bir isim var ki, konuşulmadığı tek bir gün yok. O isim Fatma Nur Uçar'dan başkası değil. Sivri çıkışları ve ilginç hal, tavırlarıyla bir antipati oluşturdu. Yeri geldiğinde yarışmacı arkadaşlarını, yeri geldi şefleri çileden çıkardı Fatma Nur. Son olarak Gamze Tosun'la büyük bir kavga eden Fatma Nur Uçar, eleme potasından çıkmasıyla tanınıyordu. Ancak çekirge daha fazla sıçrayamadı. Masterchef'e geçtiğimiz haftalarda veda eden Fatma Nur Uçar yaptığı canlı yayında yaptığı açıklamalarla sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte detaylar...

17.12.2022 13:22 - Son Güncelleme: 17.12.2022 13:22
Acun Ilıcalı Fatma Nur Uçar’ı Masterchef’ten kovdu mu ’iyi ki de elenmişim...’ ilk kez açıkladı! ’b.k yesin ben onu döverim’ sözleri olay olmuştu

Söylemleri ve yaptıklarıyla yarışmanın bu sezon en sivri karakterleri arasında bulunan Fatmanur Uçar, elendiği günden beri birbirinden farklı TikTok paylaşımları yapıyor. Onlara bir yenisini daha ekleyen Fatma Nur Uçar yaptığı canlı yayında kullandığı ifadelerle yine olay oldu. Ve en çok merak edilen o soruya yanıt verdi. Acun Ilıcalı, Fatma Nur'u Masterchef'ten kovdu mu? İşte haberin detayları...

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Acun Ilıcalı Fatma Nur Uçar’ı Masterchef’ten kovdu mu ’iyi ki de elenmişim...’ ilk kez açıkladı! ’b.k yesin ben onu döverim’ sözleri olay olmuştu

Fatmanur Uçar, yarışma sürecinde doğuştan kalça çıkığı olması sebebiyle çok fazla dışlandığını anlatmıştı. Bu durum sonucunda bacaklarından birisi öbürüne göre daha kısa kalmış. Yarışmada bu konuda yaşadığı zorlukları anlatan Fatmanur, TikTok'ta paylaştığı bir videonun açıklamasına da 'Ayağımla dalga geçen ve hiçbir şey olamaz diyenleri dinliyorum.' yazdı. Videoda bir köpek havlama sesi kullanması da dikkat çekti.

Acun Ilıcalı Fatma Nur Uçar’ı Masterchef’ten kovdu mu ’iyi ki de elenmişim...’ ilk kez açıkladı! ’b.k yesin ben onu döverim’ sözleri olay olmuştu

Bir TikToker'ın olmazsa olmaz videoları arasında bulunan ağlamaklı duygusal videolar kervanına Fatmanur Uçar da katılmış. Yorumlarda kendisine 'Ne oldu sana?' ve 'Neyin var?' gibi sorular soruldu.

Acun Ilıcalı Fatma Nur Uçar’ı Masterchef’ten kovdu mu ’iyi ki de elenmişim...’ ilk kez açıkladı! ’b.k yesin ben onu döverim’ sözleri olay olmuştu

Uçar'ın bu durumunu aşk acısı olarak yorumlayanlar da oldu. Kendisinin yarışmada Barış adlı diğer yarışmacıdan hoşlandığını düşünenler vardı. Fatmanur ise iddiaları geçtiğimiz günlerde yalanlayarak 'Maalesef aramızda bir şey yok.' dedi.

Acun Ilıcalı Fatma Nur Uçar’ı Masterchef’ten kovdu mu ’iyi ki de elenmişim...’ ilk kez açıkladı! ’b.k yesin ben onu döverim’ sözleri olay olmuştu

Fatmanur da artan takipçileriyle TikTok canlı yayınında bir araya geldi ve soruları yanıtladı. Sevilen yarışmacı, canlı yayın yaptığı esnada yarışmada en çok tartıştığı Burak Kaya'nın şampiyon olacağının söylenmesine önce farklı mimiklerle tepki verdi, sonra da 'Olabilir.' diyerek geçiştirdi.

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