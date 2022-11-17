Poyraz Karayel’in Sinan’ı olarak kalpleri çaldı ödül töreninde hüngür hüngür ağladı! Ataberk Mutlu artık 15 yaşında son hali ise...

Dizide Poyraz'ın dünya tatlısı oğlunu canlandıran Ataberk Mutlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Zeki, sevimli ve konuşkan yapısı ile henüz küçük yaşta şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Ataberk Mutlu'nun son halini görenler yaşını bir hayli merak ediyor.

İşte Ataberk başta olmak üzere sizler için derlediğimiz bir dönemin çocuk yıldızlarının son hali...