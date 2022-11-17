Poyraz Karayel'in Sinan'ı olarak kalpleri çaldı ödül töreninde hüngür hüngür ağladı! Ataberk Mutlu artık 15 yaşında son hali ise...
Poyraz Karayel'in küçük Sinan'ı büyüdü, kocaman oldu. 'Daha dün el kadardın' dedirten Ataberk Mutlu'nun son halini görenler şaşırıyor. Dizide Poyraz'ın dünya tatlısı oğlunu canlandıran Mutlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Zeki, sevimli ve konuşkan yapısı ile henüz küçük yaşta şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Ataberk, 15 yaşında... İşte Poyraz Karayel'in küçük Sinan'ı Ataberk Mutlu başta olmak üzere sizler için derlediğimiz çocuk yıldızların değişimleri...
Ataberk Mutlu ilk olarak Haluk Bilginer, İnci Türkay ve Aysun Kayacı'nın rol aldığı Cuma'ya Kalsa dizisinde karşımıza çıktı. 4 yaşındayken seçmelere katılan ve burada kendisine sorulan soruya verdiği zeki cevap sonrası oyuncu olarak seçilen Ataberk Mutlu son haliyle şaşırttı. Bir döneme damga vuran 'Poyraz Karayel' dizisinin çocuk oyuncusu Ataberk Mutlu, yıllar sonra ortaya çıktı.
'DAHA DÜN EL KADARDIN'
4 yaşındayken seçmelere katılan ve burada kendisine sorulan soruya verdiği zeki cevap sonrası oyuncu olarak seçilen Ataberk Mutlu son haliyle şaşırttı. Çocuk yıldız, değişimiyle sosyal medyada gündem oldu. Çocukluğu ekranlarda geçse de son yıllarda ekrandan uzak duran oyuncu, ailesiyle sakin bir hayat sürüyor.
Dizide Poyraz'ın dünya tatlısı oğlunu canlandıran Ataberk Mutlu, sosyal medyayı aktif kullanıyor. Zeki, sevimli ve konuşkan yapısı ile henüz küçük yaşta şöhret basamaklarını tırmanmaya başlayan Ataberk Mutlu'nun son halini görenler yaşını bir hayli merak ediyor.
İşte Ataberk başta olmak üzere sizler için derlediğimiz bir dönemin çocuk yıldızlarının son hali...