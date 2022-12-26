Acun Ilıcalı çılgına dönecek! Survivor 2023 torpilleri ifşalandı: “Şarlatan arıyorsunuz alevli mesajlar atıyorsunuz”

TV8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor, yeni sezon için hazırlıklara başladı. Survivor 2023 kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor. Ancak sosyal medyada seçmelere katılan bazı yarışmacıların ortaya attıkları iddialar kafaları karıştırdı. Gönüllüler kadrosu önceden belli miydi? Efor testleri boşuna mı yapıldı? Seçmelerde torpil mi yapılıyor? İşte olayların fitili ateşleyen o paylaşım ve devamında yaşananlar...