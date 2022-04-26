Acun Ilıcalı bu sözler sonrası defterden silecek Birsen Bekgöz verdi veriştirdi! Survivor’dan elendi intikamı ifşayla aldı ’cımbızla...’

"Beni buraya davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Kocaman ekip, her Survivor'ı bizimle yaşıyor. All Star'dayım. Herkes star. Umarım şampiyon gerçekten hak eden, sözünün eri biri olur. Meşalem sönüyor burada ama yine de çok güzel bir güneş benim için doğacak"