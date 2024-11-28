Antalya'da meydana gelen kazada ağır yaralanan Sabahattin Gürhan , yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Ancak tüm çabalara rağmen Sabahattin Gürhan hayatını kaybetti.

KONSERLERİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Öte yandan şarkıcı Bayhan, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "28 Kasım'da yapılması planlanan konser sağlık nedenlerinden ötürü ileri bir tarihe ertelenmiştir." duyurusunda bulunmuştu.