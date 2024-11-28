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Acı haberi şarkıcı Bayhan duyurdu! Babası Sabahattin Gürhan hayatını kaybetti

Seslendirdiği şarkılarla adından sıkça söz ettiren Bayhan Gürhan, acı haberi sosyal medya hesabından duyurdu. Dün geçirdiği trafik kazası sonucu yoğun bakımda tedavisi süren Sabahattin Gürhan bugün hayatını kaybetti. Ünlü sanatçının paylaştığı acı haber, hem müzik camiasında hem de sevenleri arasında büyük bir üzüntüyle karşılandı.

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Giriş Tarihi :28 Kasım 2024 , 20:25 Güncelleme Tarihi :28 Kasım 2024 , 20:25
Acı haberi şarkıcı Bayhan duyurdu! Babası Sabahattin Gürhan hayatını kaybetti

Bayhan, sosyal medya üzerinden büyük bir acı haberi paylaştı.

Acı haberi şarkıcı Bayhan duyurdu! Babası Sabahattin Gürhan hayatını kaybetti

Bayhan'ın babası Sabahattin Gürhan (68), geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.

Acı haberi şarkıcı Bayhan duyurdu! Babası Sabahattin Gürhan hayatını kaybetti

Antalya'da meydana gelen kazada ağır yaralanan Sabahattin Gürhan, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Ancak tüm çabalara rağmen Sabahattin Gürhan hayatını kaybetti.

Acı haberi şarkıcı Bayhan duyurdu! Babası Sabahattin Gürhan hayatını kaybetti

CENAZE BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI

Bayhan, aynı zamanda cenaze töreninin yarın Adana'da gerçekleşeceğini duyurdu.

Acı haberi şarkıcı Bayhan duyurdu! Babası Sabahattin Gürhan hayatını kaybetti

KONSERLERİNİ İPTAL ETMİŞTİ

Öte yandan şarkıcı Bayhan, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "28 Kasım'da yapılması planlanan konser sağlık nedenlerinden ötürü ileri bir tarihe ertelenmiştir." duyurusunda bulunmuştu.

Acı haberi şarkıcı Bayhan duyurdu! Babası Sabahattin Gürhan hayatını kaybetti

BAYHAN

Acı haberi şarkıcı Bayhan duyurdu! Babası Sabahattin Gürhan hayatını kaybetti

BAYHAN

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