Bayhan, sosyal medya üzerinden büyük bir acı haberi paylaştı.
Bayhan'ın babası Sabahattin Gürhan (68), geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi.
Antalya'da meydana gelen kazada ağır yaralanan Sabahattin Gürhan, yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Ancak tüm çabalara rağmen Sabahattin Gürhan hayatını kaybetti.
CENAZE BİLGİLERİNİ PAYLAŞTI
Bayhan, aynı zamanda cenaze töreninin yarın Adana'da gerçekleşeceğini duyurdu.
KONSERLERİNİ İPTAL ETMİŞTİ
Öte yandan şarkıcı Bayhan, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "28 Kasım'da yapılması planlanan konser sağlık nedenlerinden ötürü ileri bir tarihe ertelenmiştir." duyurusunda bulunmuştu.