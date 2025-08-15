PODCAST CANLI YAYIN

Ablası Nihal Candan 2 ay önce vefat etmişti! Bahar Candan’ın dans videosuna tepki yağdı

Anoreksiya nervoza rahatsızlığıyla mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan, ikinci kez kalbinin durması sonucu 20 Haziran'da yaşamını yitirdi. Ablasının hem hastalık sürecinde hem de vefatının ardından sık sık gündeme gelen Bahar Candan ise TikTok'ta yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı. Candan'ın dans videosunu görenler, "Terapi alması lazım", "Normal değil" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Anoreksiya nevroza teşhisi konulan ve hastaneye kaldırılarak yoğun bakıma alınan Nihal Candan'dan 20 Haziran'da acı haber geldi. 23 kiloya kadar düşen Candan, 30 yaşında vefat etti.

Nihal Candan'ın vefatının ardından ortaya atılan bazı iddialar, magazin gündeminde sıkça yer buldu. Nihal Candan'ın kardeşi Bahar Candan da bu süreçte sık sık gündeme geldi.

Bahar Candan'ın dans videosuna tepki yağdı

Bahar Candan şimdi ise dans videosuyla çok konuşuldu. TikTok'ta 'Beni hiçbir ateş yakamaz, ben ateşin ta kendisiyim' sözlerinin geçtiği bir video paylaşan Bahar Candan, bu videoda aynı zamanda dans etti

Bazı sosyal medya kullanıcıları, paylaşıma kayıtsız kalamayarak Bahar Candan'a tepki gösterdi.

Candan'ın dans videosunu görenler, "Terapi alması lazım", "Normal değil" ifadelerini kullandı.