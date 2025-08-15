Ablası Nihal Candan 2 ay önce vefat etmişti! Bahar Candan’ın dans videosuna tepki yağdı
Anoreksiya nervoza rahatsızlığıyla mücadele eden sosyal medya fenomeni Nihal Candan, ikinci kez kalbinin durması sonucu 20 Haziran'da yaşamını yitirdi. Ablasının hem hastalık sürecinde hem de vefatının ardından sık sık gündeme gelen Bahar Candan ise TikTok'ta yaptığı paylaşımla büyük tepki topladı. Candan'ın dans videosunu görenler, "Terapi alması lazım", "Normal değil" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...
