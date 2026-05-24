A.B.İ.'nin Mahinur'u Esra Şengünalp'den samimi açıklamalar: "Haykıracağı günü sabırsızlıkla bekliyorum"
ATV ekranlarının reyting rekortmeni A.B.İ. dizisinde hayat verdiği Mahinur karakteriyle dikkat çeken Esra Şengünalp, rolüne hazırlanırken yaşadığı zorlu süreci anlattı. Şengünalp, karakterin yalnızlığına adapte olabilmek için setin ilk günlerinde kimseyle konuşmadığını, hatta evde eşinden bile bir süre sessiz kalmasını istediğini söyledi. Başarılı oyuncu, üst üste çekilen ağlama sahnelerinin kendisini psikolojik olarak da etkilediğini itiraf etti.
