Abdullah Şahin hakkında şaşırtan gerçek! Duyan inanamadı eski eşi Nilgün Belgün ile Şarkılar Bizi Söyler’de buluşan oyuncu meğer...
Abdullah Şahin hakkında şaşırtan gerçek! Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler, bu hafta Gazino şarkıları konsepti ile ekrana geldi. Programa İrem Derici, Cem Belevi, Kamuran Akkor ve eski eşi Nilgün Belgün ile konuk olan Abdullah Şahin'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Subay bir baba ve öğretmen bir annenin çocuğu olarak Bursa'da dünyaya gelen oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu. "Abdullah Şahin kaç yaşında?" sorusunu aratanlar gerçeği öğrenince ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Öte yandan Şahin ile kızı Oylum Şahin'in annesi Nilgün Belgün'ün arasındaki fark da dikkat çekti. Bakın Abdullah Şahin kaç yaşındaymış...
05.03.2022 20:19 - Son Güncelleme: 05.03.2022 21:16
Kariyerine erken yaşlarda başlayan oyuncu ve yönetmen Abdullah Şahin, sunuculuğunu Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler'e konuk oldu.
Bunun üzerine Abdullah Şahin'in hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Subay bir baba ve öğretmen bir annenin çocuğu olarak Bursa'da dünyaya gelen oyuncunun özellikle yaşı merak konusu oldu.
"Abdullah Şahin kaç yaşında?" sorusunu aratanlar gerçeği öğrenince ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Ünlü oyuncunun yaşını duyanlar 'Göründüğü gibi değilmiş' yorumunda bulundu.