ABD'li ünlü aktör Armie Hammer'a şok suçlama! 'Gözyaşları içinde anlattı: 'Saatlerce tecavüz etti...'

Los Angeles Polisi, Hammer'ın 3 Şubat'ta başlatılan bir cinsel saldırı suçlamasında zanlı olduğunu bildirdi. Effie, The Social Network (Sosyal Ağ) ve Call Me By Your Name (Beni Adınla Çağır) gibi filmleriyle tanınan aktöre yönelik suçlamaları, önceden hazırlanmış bir açıklamadan okurken gözyaşlarına boğuldu.