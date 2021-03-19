Ünlülerin oturduğu sitede korona krizi, komşular birbirine girdi! Demet Akalın 'bunlar evi kulüp yapıp işletiyorlar' demişti

Sosyete, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü ismin yaşadığı, İstanbul'un en lüks sitelerinden Beykoz Konakları'nda komşular birbirine girdi. Milyon dolarlık villalarda lüks yaşam süren komşuların tadını kaçıran Covid-19 oldu. Bir grup site sakini, kısıtlamalar yüzünden dışarıda sosyalleşemeyince, sitenin sosyal tesislerini buluşma yeri haline getirmiş. Komşuları veya misafirleriyle sosyal tesiste hiçbir kurala uymadan geç saatlere kadar oturan bu site sakinlerinden, komşular rahatsız olmuş. Bu duyarsızlıklarıyla virüsü siteye yaymalarından korkan komşular defalarca uyarıda bulunmuş ama bir şey değişmemiş. Sonunda 80 kişi imza toplayıp site yönetimine başvurmuş.