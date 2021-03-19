Ünlülerin oturduğu sitede korona krizi, komşular birbirine girdi! Demet Akalın 'bunlar evi kulüp yapıp işletiyorlar' demişti
Sosyete, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü ismin yaşadığı, İstanbul'un en lüks sitelerinden Beykoz Konakları'nda komşular birbirine girdi. Milyon dolarlık villalarda lüks yaşam süren komşuların tadını kaçıran Covid-19 oldu. Demet Akalın'ın da komşu olduğu ve 'bunlar evi kulüp yapıp işletiyorlar' diyerek uyarıda bulunduğu ünlülerin kalesi olarak bilinen Beykoz Konakları'nda ortalık karıştı.
Sosyete, sanat ve spor dünyasından birçok ünlü ismin yaşadığı, İstanbul'un en lüks sitelerinden Beykoz Konakları'nda komşular birbirine girdi. Milyon dolarlık villalarda lüks yaşam süren komşuların tadını kaçıran Covid-19 oldu. Bir grup site sakini, kısıtlamalar yüzünden dışarıda sosyalleşemeyince, sitenin sosyal tesislerini buluşma yeri haline getirmiş. Komşuları veya misafirleriyle sosyal tesiste hiçbir kurala uymadan geç saatlere kadar oturan bu site sakinlerinden, komşular rahatsız olmuş. Bu duyarsızlıklarıyla virüsü siteye yaymalarından korkan komşular defalarca uyarıda bulunmuş ama bir şey değişmemiş. Sonunda 80 kişi imza toplayıp site yönetimine başvurmuş.
Karşı taraf "Her yer kapalı, ancak burada sosyalleşebiliyoruz, ayrıca bu bizim hakkımız" dese de yönetim bir dizi yasak getirmiş. Artık sosyal tesis 18.00'de kapatılıyormuş, spor salonunun kapısına tamamen kilit vurulmuş ve site sakinlerinin sosyal tesise misafir getirmesi de yasaklanmış. Komşuların arasını açan bu olay sitede huzur bırakmamış.
BU DURUM ÇOK FENA!
Öte yandan daha önce de Beykoz Konakları'na komşu olan Acarkent'te oturan Demet Akalın, yan site Beykoz Konakları'nda her gün partiler yapıldığını iddia ederek İçişleri Bakanlığı'na seslenmişti. Bu konudaki rahatsızlığını dile getiren şarkıcı Akalın, "Yine Beykoz Konakları'nda bitmeyen hunharca müzik sesi! Siz kulüpleri kapadınız ama bunlar evi kulüp yapıp işletiyorlar. Bir şeyler yapın ama gerçekten fena!" demişti.