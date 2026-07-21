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90'ların yıldızı Tayfun Duygulu son haliyle şaşırttı! Eşi Isabella Duygulu ile birlikte 32 kilo verdi

90'lı yıllara damga vuran "Hadi Yine İyisin" şarkısıyla hafızalara kazınan Tayfun Duygulu, eşi Isabella Duygulu ile katıldığı etkinlikte hem verdiği kiloları hem de özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü çift, toplam 32 kilo verdiklerini açıklarken, evliliklerinin 10. yılını düğün yaparak kutlayacaklarını söyledi.

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Tayfun Duygulu eşi Isabella ile davette görüntülendi

90'lı yılların sevilen pop sanatçılarından Tayfun Duygulu, eşi Isabella Duygulu ile birlikte katıldığı bir davette objektiflere yansıdı. Fit görünümleriyle dikkat çeken çift, son dönemde yaşadıkları değişim ve özel hayatlarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu.

Tayfun Duygulu çifti toplam 32 kilo verdi

ÜNLÜ ÇİFT 32 KİLO VERDİ

"Hadi Yine İyisin" şarkısıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan Tayfun Duygulu, sağlıklı yaşam için önemli bir karar aldıklarını söyledi. Ünlü şarkıcı, eşiyle birlikte toplam 32 kilo verdiklerini açıkladı.

Sanatçı çift kilo verme sürecini anlattı

Kilo verme sürecinden bahseden Tayfun Duygulu, "Isabella 17, ben ise 15 kilo verdim. Daha fit ve daha sağlıklı olmak için kendimize uygun bir kür uyguladık. Kendimizi çok iyi hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Isabella Duygulu formunun sırrını açıkladı

"KİLOLAR ZATEN KENDİLİĞİNDEN GİDİYOR"

Eşi Isabella Duygulu ise sağlıklı yaşam rutinini anlattı. "Bol bol yüzüyorum. Zararlı alışkanlıklarımı tamamen bıraktım, sağlıklı besleniyorum. Bir de köpeklerimizi günde üç kez yürütüyoruz. Onlarla koştururken kilolar zaten kendiliğinden gidiyor." diyerek formunun sırrını paylaştı.

Çift 10. evlilik yıl dönümünde düğün yapacak

Öte yandan çift, katıldıkları etkinlikte evlilikleriyle ilgili de dikkat çeken bir açıklama yaptı. Tayfun ve Isabella Duygulu, evliliklerinin 10. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, bu özel yılı düğün yaparak taçlandıracaklarını söyledi. 2020 yılında Isabella Duygulu ile hayatını birleştiren ünlü sanatçı, özel hayatıyla da zaman zaman magazin gündeminde yer alıyor.

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57 yaşındaki Tayfun Duygulu’nun genç görünümü dikkat çekti

GEÇTİĞİMİZ AYLARDA 57 YAŞINA GİRDİ

Geçtiğimiz aylarda 57 yaşına giren Tayfun Duygulu, yeni yaşını sosyal medya hesabından kutlamıştı. Ünlü şarkıcının son hali takipçilerinden yoğun ilgi görürken, "Hiç yaşını göstermiyorsun" ve "Hadi yine iyisin" yorumları dikkat çekmişti.

Tayfun Duygulu’nun müzik kariyeri ve başarı hikayesi

8 Nisan 1969'da İstanbul'da dünyaya gelen Tayfun Duygulu, 90'lı yıllarda çıkardığı hit şarkılarla Türk pop müziğinin unutulmaz isimleri arasına adını yazdırdı. Özellikle "Hadi Yine İyisin" şarkısıyla yakaladığı büyük çıkış, sanatçının kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin