90'ların yıldızı Tayfun Duygulu son haliyle şaşırttı! Eşi Isabella Duygulu ile birlikte 32 kilo verdi
90'lı yıllara damga vuran "Hadi Yine İyisin" şarkısıyla hafızalara kazınan Tayfun Duygulu, eşi Isabella Duygulu ile katıldığı etkinlikte hem verdiği kiloları hem de özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ünlü çift, toplam 32 kilo verdiklerini açıklarken, evliliklerinin 10. yılını düğün yaparak kutlayacaklarını söyledi.
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin