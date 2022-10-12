Vav TV İzle
Haberler Magazin 90 kilodan 50 kiloya düşmüştü! Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer son paylaşımıyla olay! En cesur haliyle spor salonunda...

90 kilodan 50 kiloya düşmüştü! Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer son paylaşımıyla olay! En cesur haliyle spor salonunda...

Mahmut Tuncer'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Gizem Tuncer, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Spor salonundan paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, en doğal haliyle kamera karşısına geçti. Sıfır makyaj poz veren Tuncer, kısa sürede gündem oldu. Göğüs dekolteli büstiyeri ve spor taytıyla takipçilerinin karşısına çıkan Tuncer'in fit hali de dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Gizem Tuncer'in "40 kilo verdim, 90 kilodan 50'ye düştüm" sözleri de tekrar gündeme geldi. İşte Gizem Tuncer'in o paylaşımı...

12.10.2022 23:28 - Son Güncelleme: 12.10.2022 23:28
90 kilodan 50 kiloya düşmüştü! Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer son paylaşımıyla olay! En cesur haliyle spor salonunda...

Mahmut Tuncer'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Gizem Tuncer, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
90 kilodan 50 kiloya düşmüştü! Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer son paylaşımıyla olay! En cesur haliyle spor salonunda...

Ünlü şarkıcı özellikle bir dönem kilolarıyla ilgili açıklamalarıyla uzun süre gündem oldu.

90 kilodan 50 kiloya düşmüştü! Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer son paylaşımıyla olay! En cesur haliyle spor salonunda...

Gizem Tuncer verdiği bir röportajda, "40 kilo verdim, 90 kilodan 50'ye düştüm. Şeyda Coşkun ile çalıştım. Duygusal yiyiciydim. Sıkıntı yaşadığımda ne varsa yiyordum. Buzdolabıyla sosyalleşiyordum.

90 kilodan 50 kiloya düşmüştü! Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer son paylaşımıyla olay! En cesur haliyle spor salonunda...

Restoranda tıka basa yiyordum, başka şeyler yiyebilmek için kusuyordum, yeniden sipariş veriyordum. Babam çok üzülüyordu" dedi.

90 kilodan 50 kiloya düşmüştü! Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer son paylaşımıyla olay! En cesur haliyle spor salonunda...

Tuncer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mağazada etek deniyordum. Kapanmadı ve cart diye yırtıldı. Denize giremezsin, şort giyemezsin. Bir kadın için çok incitici. Annemi aradım, 'Çok çirkinim, hiç kimsem yok gibi hissediyorum' diye ciğerim sökülene kadar ağladım"

SON DAKİKA