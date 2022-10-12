90 kilodan 50 kiloya düşmüştü! Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer son paylaşımıyla olay! En cesur haliyle spor salonunda...
Mahmut Tuncer'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Gizem Tuncer, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla tüm dikkatleri üzerine topladı. Spor salonundan paylaşımda bulunan ünlü şarkıcı, en doğal haliyle kamera karşısına geçti. Sıfır makyaj poz veren Tuncer, kısa sürede gündem oldu. Göğüs dekolteli büstiyeri ve spor taytıyla takipçilerinin karşısına çıkan Tuncer'in fit hali de dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan Gizem Tuncer'in "40 kilo verdim, 90 kilodan 50'ye düştüm" sözleri de tekrar gündeme geldi. İşte Gizem Tuncer'in o paylaşımı...
12.10.2022 23:28 - Son Güncelleme: 12.10.2022 23:28
Mahmut Tuncer'in kendisi gibi şarkıcı olan kızı Gizem Tuncer, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sık sık adından söz ettirdi.
Gizem Tuncer verdiği bir röportajda, "40 kilo verdim, 90 kilodan 50'ye düştüm. Şeyda Coşkun ile çalıştım. Duygusal yiyiciydim. Sıkıntı yaşadığımda ne varsa yiyordum. Buzdolabıyla sosyalleşiyordum.