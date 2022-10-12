90 kilodan 50 kiloya düşmüştü! Mahmut Tuncer’in kızı Gizem Tuncer son paylaşımıyla olay! En cesur haliyle spor salonunda...

Tuncer, sözlerini şöyle sürdürdü: "Mağazada etek deniyordum. Kapanmadı ve cart diye yırtıldı. Denize giremezsin, şort giyemezsin. Bir kadın için çok incitici. Annemi aradım, 'Çok çirkinim, hiç kimsem yok gibi hissediyorum' diye ciğerim sökülene kadar ağladım"