RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin 9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti! Zahide Yetiş tüm gerçekleri ilk kez itiraf etti! Oğlunun babası bakın kim çıktı! Meğer...

9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti! Zahide Yetiş tüm gerçekleri ilk kez itiraf etti! Oğlunun babası bakın kim çıktı! Meğer...

Program sunucusu Zahide Yetiş, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi. 43 yaşındaki sunucu, şimdi ise özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Yetiş, konuk olduğu bir programda 9 yıllık evliliğinin bittiğini açıkladı. 2014 yılında nikah masasına oturan Yetiş, tüm gerçekleri ilk kez itiraf ederken "Bu bizim için çok özel bir sene oldu" sözleriyle dikkat çekti. Öte yandan Yetiş'in oğlu Aras'ın babası merak edilip araştırılmaya başlandı. İşte Zahide Yetiş'in 9 yıl aynı yastığa baş koyduğu eski eşi...

takvim.com.tr
05.04.2023 23:13 - Son Güncelleme: 05.04.2023 23:13
9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti! Zahide Yetiş tüm gerçekleri ilk kez itiraf etti! Oğlunun babası bakın kim çıktı! Meğer...

Uzun yıllar gündüz kuşağında program sunuculuğu yapan Zahide Yetiş, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

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9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti! Zahide Yetiş tüm gerçekleri ilk kez itiraf etti! Oğlunun babası bakın kim çıktı! Meğer...

43 yaşındaki sunucu, şimdi ise özel hayatına dair yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Gökay Kalaycıoğlu'nun programına konuk olan Yetiş, özel hayatına dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti! Zahide Yetiş tüm gerçekleri ilk kez itiraf etti! Oğlunun babası bakın kim çıktı! Meğer...

2014 yılında nikah masasına oturan ve Aras adında bir oğlu olan Yetiş'in boşandığı ortaya çıktı. Gökay Kalaycıoğlu'nun "Artık Aras'la bambaşka bir yolunuz var" demesi üzerine boşanma sürecinden bahseden Yetiş, şunları söyledi:

9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti! Zahide Yetiş tüm gerçekleri ilk kez itiraf etti! Oğlunun babası bakın kim çıktı! Meğer...

"OĞLUMLA HAYATIMIZA DEVAM EDİYORUZ"
"Aras'la her zaman yeni sayfalar açtık. Hayat sizi başka yerlere götürebiliyor ve o götürdüğü yerde varlığınıza devam ediyorsunuz. Bu bizim için çok özel bir sene oldu.

9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitti! Zahide Yetiş tüm gerçekleri ilk kez itiraf etti! Oğlunun babası bakın kim çıktı! Meğer...

İstanbul'da evim var ama çoğu zamanımı İzmir'deki evde geçiriyorum. Oğlumla hayatımıza devam ediyoruz. Baba ve babaannesiyle diyalogumuz devam ediyor"

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