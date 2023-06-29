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Haberler Magazin 9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitmişti! Zahide Yetiş eski kayınvalidesinin evinden paylaştı! Öpmelere doyamadı! Eski eşi bakın kim...

9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitmişti! Zahide Yetiş eski kayınvalidesinin evinden paylaştı! Öpmelere doyamadı! Eski eşi bakın kim...

Konuk olduğu bir programda 9 yıllık evliliğinin bittiğini açıklayan Zahide Yetiş, herkesi şaşkına çevirmişti. Oğlunun babasıyla sessiz sedasız boşanan ünlü sunucu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Eski kayınvalidesinin evinden paylaşımda bulunan Yetiş'in yayınladığı o görüntüler, kısa sürede gündem oldu. Yetiş'in eski eşi ise bakın kim çıktı. İşte Zahide Yetiş'in o paylaşımı...

takvim.com.tr
29.06.2023 14:20 - Son Güncelleme: 29.06.2023 14:25
9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitmişti! Zahide Yetiş eski kayınvalidesinin evinden paylaştı! Öpmelere doyamadı! Eski eşi bakın kim...

Program sunucusu Zahide Yetiş, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitmişti! Zahide Yetiş eski kayınvalidesinin evinden paylaştı! Öpmelere doyamadı! Eski eşi bakın kim...

43 yaşındaki sunucu, geçen haftalarda ise konuk olduğu bir programdaki itiraflarıyla gündeme geldi.

9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitmişti! Zahide Yetiş eski kayınvalidesinin evinden paylaştı! Öpmelere doyamadı! Eski eşi bakın kim...

2014 yılında nikah masasına oturan ve Aras adında bir oğlu olan Yetiş'in boşandığı ortaya çıktı. Gökay Kalaycıoğlu'nun "Artık Aras'la bambaşka bir yolunuz var" demesi üzerine boşanma sürecinden bahseden Yetiş, şunları söyledi:

9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitmişti! Zahide Yetiş eski kayınvalidesinin evinden paylaştı! Öpmelere doyamadı! Eski eşi bakın kim...

"OĞLUMLA HAYATIMIZA DEVAM EDİYORUZ"
"Aras'la her zaman yeni sayfalar açtık. Hayat sizi başka yerlere götürebiliyor ve o götürdüğü yerde varlığınıza devam ediyorsunuz. Bu bizim için çok özel bir sene oldu.

9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitmişti! Zahide Yetiş eski kayınvalidesinin evinden paylaştı! Öpmelere doyamadı! Eski eşi bakın kim...

İstanbul'da evim var ama çoğu zamanımı İzmir'deki evde geçiriyorum. Oğlumla hayatımıza devam ediyoruz. Baba ve babaannesiyle diyalogumuz devam ediyor"

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