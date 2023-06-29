9 yıllık evlilik sessiz sedasız bitmişti! Zahide Yetiş eski kayınvalidesinin evinden paylaştı! Öpmelere doyamadı! Eski eşi bakın kim...
Konuk olduğu bir programda 9 yıllık evliliğinin bittiğini açıklayan Zahide Yetiş, herkesi şaşkına çevirmişti. Oğlunun babasıyla sessiz sedasız boşanan ünlü sunucu, şimdi ise sosyal medya paylaşımıyla gündeme geldi. Eski kayınvalidesinin evinden paylaşımda bulunan Yetiş'in yayınladığı o görüntüler, kısa sürede gündem oldu. Yetiş'in eski eşi ise bakın kim çıktı. İşte Zahide Yetiş'in o paylaşımı...
29.06.2023 14:20 - Son Güncelleme: 29.06.2023 14:25
Program sunucusu Zahide Yetiş, kariyerinin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık adından söz ettirdi.