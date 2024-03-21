9 yıllık büyük aşk! İnci Taneleri'nin Piraye'si Selma Ergeç’in eşi bakın kim çıktı! O da tanıdık! Meğer Yılmaz Erdoğan’ın partneri...

İnci Taneleri dizisinde Hazar Ergüçlü, Yılmaz Erdoğan, Kubilay Aka, Yasemin Baştan, Güven Kıraç gibi isimlerle kamera karşısına geçen ve Piraye karakterini canlandıran Selma Ergeç'in hayatı merak edildi. 2017'de kızı Maya'yı kucağına alarak ilk kez annelik duygusunu tadan Ergeç'in özellikle eşi merak konusu oldu. 45 yaşındaki ünlü oyuncunun 9 yıl önce dünyaevine girdiği eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. İşte Camdaki Kız, Kalp Ağrısı, Muhteşem Yüzyıl, Gönül İşleri gibi dizilerde rol alan Selma Ergeç'in eşi...
İnci Taneleri dizisinde Piraye karakterini canlandıran Selma Ergeç'in hayatı merak edildi.
SELMA ERGEÇ KİMDİR?
Selma Ergeç, 1978 yılında Türk bir baba ve Alman bir annenin ilk çocuğu olarak Almanya'nın Hamm şehrinde dünyaya geldi. Babası Adanalı Türk bir doktor, annesi ise Alman bir hemşireydi. Yurt dışında tıp fakültesinde okurken öğretiminin üçüncü yılında Türkiye'ye staja geldi.
Öğretimine altı ay ara vermek isterken eroin bağımlısı bir genç kız için oyuncu arandığını gördü ve tıp fakültesinden ayrıldı. Best Model of Turkey (Türkiye'nin en iyi mankeni) adlı yarışmada da derecesi olan tescilli bir profesyonel modeldir.