9 yıl önce evlenmişti! Engin Altan Düzyatan’ın ilk göz ağrısı Emir artık 7 yaşında! Neslişah Alkoçlar paylaştı! Hülya Koçyiğit ile pozu...
Çöp Adam dizisinde Tamer karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan, 2014 yılında Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar'la dünyaevine girdi. Bu evlilikten iki çocuğu olan Düzyatan'ın ilk göz ağrısı Emir 7 yaşına bastı. Neslişah Alkoçlar ise biricik oğlunun doğum gününden paylaşım yapmayı ihmal etmedi. Emir'in son halini görenler "Ne kadar büyümüş" yorumunda bulundu. Öte yandan Emir'in Hülya Koçyiğit ile verdiği poz da beğeni topladı. İşte Engin Altan Düzyatan'ın ilk göz ağrısı Emir...
09.01.2023 21:02 - Son Güncelleme: 09.01.2023 21:02
Yeditepe İstanbul, Koçum Benim, Bir Bulut Olsam, Diriliş Ertuğrul gibi yapımlarda rol alan ve şimdilerde Çöp Adam'da Tamer karakterini canlandıran Engin Altan Düzyatan, kariyeri kadar özel hayatıyla da adından söz ettirdi.
Ünlü oyuncu, 2014 yılında Yeşilçam yıldızı Hülya Koçyiğit'in torunu Neslişah Alkoçlar'la dünyaevine girdi.
Neslişah Alkoçlar ise sosyal medya hesabında biricik oğlunun doğum gününden paylaşım yapmayı ihmal etmedi.
Emir'in son halini görenler "Ne kadar büyümüş" yorumunda bulundu. Öte yandan Emir'in Hülya Koçyiğit ile verdiği poz da beğeni topladı.