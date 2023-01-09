2 yılı devirmişler! Alparslan Büyük Selçuklu'nun Çağrı Bey'i Erdinç Gülener'in eşi kendisinden de ünlü! Meğer Zalim İstanbul’un yıldızı...
Kadrosunda Kayra Zabcı, Barış Arduç, Serhat Tutumluer, Öykü Gürman, Uygar Özçelik gibi isimlerin yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümüyle ekrana geldi. Yeni bölümde Çağrı Bey'in akıbeti merak konusu olurken karakteri canlandıran Erdinç Gülener'in hayatı da araştırılmaya başlandı. Performansıyla dikkat çeken Gülener'in özellikle aşk hayatı merak edilerek "Erdinç Gülener evli mi?", "Erdinç Gülener'in eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı. Gülener'in 2 yıl önce Zalim İstanbul'un yıldız oyuncusuyla evlendiğini ilk kez duyanlar ise şoke oldu. Bakın Erdinç Gülener'in kendisi gibi çok ünlü bir oyuncu olan eşi kimmiş...
09.01.2023 22:43 - Son Güncelleme: 09.01.2023 22:43
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Çağraı Bey'i canlandıran Erdinç Gülener, yeni bölümle birlikte gündem oldu.
Ünlü oyuncunun hayatı da merak edilip araştırılmaya başlandı. Gülener'in özellikle aşk hayatı merak edilerek "Erdinç Gülener evli mi?", "Erdinç Gülener'in eşi kim?" sorularının yanıtı aratıldı.