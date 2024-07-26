9 çocuk babası İzzet Yıldızhan sır gibi sakladığı eşiyle tatilde el ele ortaya çıktı! 23 yıllık eşinin kolundaki detay...

3 ayrı kadından 9 çocuğu olan İzzet Yıldızhan, sır gibi sakladığı 23 yıllık eşiyle tatilde aşk tazeledi. El ele yürüyüş yaparken objektiflere takılan ünlü çift, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen İzzet Yıldızhan'ın eşinin kolundaki detay ise dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan ünlü şarkıcının eşi için "Hollywood yıldızı gibi" yorumu yapıldı. İşte İzzet Yıldızhan'ın 23 yıllık eşi...
Ailesine olan düşkünlüğünü her fırsatta dile getiren İzzet Yıldızhan, hem kariyeri hem özel hayatıyla sık sık adından söz ettirdi.
3 ayrı kadından 9 çocuğu olan İzzet Yıldızhan son olarak 23 yıllık eşiyle gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, yıllardır sır gibi sakladığı eşiyle tatilde aşk tazeledi.
İzzet-Ajda Yıldızhan çifti, tatilde el ele yürüyüş yaparken objektiflere takıldı. İkilinin tatil kombinleri dikkat çekti.