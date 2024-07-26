9 çocuk babası İzzet Yıldızhan sır gibi sakladığı eşiyle tatilde el ele ortaya çıktı! 23 yıllık eşinin kolundaki detay...

3 ayrı kadından 9 çocuğu olan İzzet Yıldızhan, sır gibi sakladığı 23 yıllık eşiyle tatilde aşk tazeledi. El ele yürüyüş yaparken objektiflere takılan ünlü çift, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Ailesine olan düşkünlüğüyle bilinen İzzet Yıldızhan'ın eşinin kolundaki detay ise dikkatlerden kaçmadı. Öte yandan ünlü şarkıcının eşi için "Hollywood yıldızı gibi" yorumu yapıldı. İşte İzzet Yıldızhan'ın 23 yıllık eşi...