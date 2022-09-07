Vav TV İzle
Haberler Magazin 9 aylık hamile olan Gupse Özay doğuma günler kala paylaştı! Son halini gören inanamadı! Barış Arduç’un eşinin karnı burnunda pozu...

9 aylık hamile olan Gupse Özay doğuma günler kala paylaştı! Son halini gören inanamadı! Barış Arduç’un eşinin karnı burnunda pozu...

Gupse Özay, 'Deliha' filminin setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı Barış Arduç ile 2020 yılında nikah masasına oturdu. İlişkilerinin gözlerden uzak yaşayan ünlü çift, geçen aylarda bebek müjdesiyle hayranlarını sevindirdi. Kız bebek bekleyen çiftten Gupse Özay, hamilelik sürecinde sosyal medya hesabında karnı burnunda pozlarını yayınlamayı ihmal etmedi. Doğuma günler kala o paylaşımlarına bir yenisini ekleyen ünlü oyuncu, son halini takipçilerinin beğenisine sundu. Özay'ın paylaşımına aralarında Filiz Akın, Merve Dizdar, Merve Özbey ve Songül Öden'in de bulunduğu çok sayıda ünlü isimden yorum geldi. İşte 9 aylık hamile olan Gupse Özay'ın son hali...

07.09.2022 18:17 - Son Güncelleme: 07.09.2022 18:17
9 aylık hamile olan Gupse Özay doğuma günler kala paylaştı! Son halini gören inanamadı! Barış Arduç’un eşinin karnı burnunda pozu...

'Deliha' filminin setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen Barış Arduç ile Gupse Özay, 6 yıllık ilişkilerini 2020 yılında evlilikle taçlandırdı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
9 aylık hamile olan Gupse Özay doğuma günler kala paylaştı! Son halini gören inanamadı! Barış Arduç’un eşinin karnı burnunda pozu...

Pandemi nedeniyle sade bir törenle Çeşme'de dünyaevine giren ünlü çiftten, geçen aylarda ise müjdeli haber geldi.

9 aylık hamile olan Gupse Özay doğuma günler kala paylaştı! Son halini gören inanamadı! Barış Arduç’un eşinin karnı burnunda pozu...

Ömür Sabuncuoğlu'nun Instagram'da yaptığı "Teyze oluyorum. Az önce Gupse ile konuştum. Altı aylık hamile ve çok iyiler" şeklindeki paylaşımla çiftin bebek beklediği öğrenildi.

9 aylık hamile olan Gupse Özay doğuma günler kala paylaştı! Son halini gören inanamadı! Barış Arduç’un eşinin karnı burnunda pozu...

Gupse Özay da sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşımla bebeğinin cinsiyetini açıkladı.

9 aylık hamile olan Gupse Özay doğuma günler kala paylaştı! Son halini gören inanamadı! Barış Arduç’un eşinin karnı burnunda pozu...

Evde olduğu süreçte boş durmadığını belirten oyuncu, "Yoksun da yoksun deyip duruyorsunuz. İki film, bir animasyon bir de dizi yazdım. Boş durmadık yani. Ama önce bu küçük kız doğsun. Öptüm çok" diyerek kız çocuk beklediklerini duyurdu.

SON DAKİKA