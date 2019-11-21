80 yaşındaki adamla evlenen Meltem Miraloğlu'dan şok hamle! O isim hakkında konuşma yasağı çıkardı

Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Amertikalı Patrick ile evliliğiyle magazin gündemini uzun süredir meşgul ediyor. Her gün yeni bir hamlede bulunan Meltem Miraloğlu ve evliliği hakkında son olarak, "Boşanma haberleri doğru değil. Aslında hakkımda çıkan hiçbir haber doğru değil. Zamanı gelince her şeyi anlatacağım." dediği konuşulmuştu. 80 yaşında bir Amerikalı ile evlenerek Amerika'ya yerleşen oyuncu Meltem Miraloğlu, evliliğini ortaya çıkaran ve uzun süredir basında ve ekranlarda yayınlanan magazin programlarında kendisi ile ilgili çeşitli açıklamalar yapan ses sanatçısı ve yazar hakkında üç ay süreyle konuşma yasağı çıkardı.

21.11.2019 12:13 - Son Güncelleme: 21.11.2019 12:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





