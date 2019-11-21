80 yaşındaki adamla evlenen Meltem Miraloğlu'dan şok hamle! O isim hakkında konuşma yasağı çıkardı
Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Amertikalı Patrick ile evliliğiyle magazin gündemini uzun süredir meşgul ediyor. Her gün yeni bir hamlede bulunan Meltem Miraloğlu ve evliliği hakkında son olarak, "Boşanma haberleri doğru değil. Aslında hakkımda çıkan hiçbir haber doğru değil. Zamanı gelince her şeyi anlatacağım." dediği konuşulmuştu. 80 yaşında bir Amerikalı ile evlenerek Amerika'ya yerleşen oyuncu Meltem Miraloğlu, evliliğini ortaya çıkaran ve uzun süredir basında ve ekranlarda yayınlanan magazin programlarında kendisi ile ilgili çeşitli açıklamalar yapan ses sanatçısı ve yazar hakkında üç ay süreyle konuşma yasağı çıkardı.
'Hayat Devam Ediyor' dizisinde canlandırdığı 'çocuk gelin' rolü ile tanınan Meltem Miraloğlu, geçtiğimiz aylarda sürpriz bir karar alarak, Amerika'ya gitmiş ve burada kendisinden emekli öğretmen Patrick'le evlenmişti. Kendisinden 48 yaş büyük Patrick isimli bir Amerikalıyla evlenip ABD'ye yerleşen Meltem Miraloğlu, çaresiz kaldığı için bu evliliği yaptığı ve boşanmak istediği haberlerine tepki gösterdi. "Asılsız haberlerle ilgili yasal yollara başvuracağım" diyen oyuncu, gerçekleri "zamanı gelince" anlatacağını söyledi. İşte Meltem Miraloğlu'nun yeni açıklaması: Boşanma haberleri doğru değil. Aslında hakkımda çıkan hiçbir haber doğru değil. Zamanı gelince her şeyi anlatacağım. Miraloğlu yaptığı son açıklamadan sonra şoke eden bir hamlede bulundu.
80 yaşında bir Amerikalı ile evlenerek Amerika'ya yerleşen oyuncu Meltem Miraloğlu, evliliğini ortaya çıkaran ve uzun süredir
basında ve ekranlarda yayınlanan magazin programlarında kendisi ile ilgili çeşitli açıklamalar yapan ses sanatçısı ve yazar
Onur Akay'a, üç ay süreyle konuşma yasağı getirdi. Akay, 3 ay boyuncu basın başta olmak üzere hiçbir yerde Meltem Miraloğlu hakkında konuşamayacak. Miraloğlu, mahkemenin kararını ihlal ederse Onur Akay hakkında zorlama hapsine tabi tutulmasına karar verilmesi içinde mahkemeye başvuracak.
"Yeni hayatından da bahseden Miraloğlu, "Ücretsiz İngilizce kursuna gidiyorum. Yeni yeni öğrenmeye başladım. İş gelmesi durumunda Türkiye'ye dönebilirim ama şu an için dönmeyi düşünmüyorum." dedi. Miraloğlu, "Yıllardır işsizim, siz de beni anlayın" sözleri ile yaptığı evliliğin Amerika'da kalmak için olduğu iddiasını bir anlamda doğrulamış oldu.