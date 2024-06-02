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8 yıllık evlilik! Kibar Feyzo’nun Maho Ağa’sı Şener Şen’i eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Ekmek Teknesi’nin yıldızıyla...

Kemal Sunal'ın başrolde yer aldığı, 1978 yapımı Kibar Feyzo'da Maho Ağa karakterini canlandıran Şener Şen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Çekimleri Hatay ilinin Reyhanlı ilçesinin Harran köyünde gerçekleştirilen filmde Müjde Ar, İhsan Yüce, İlyas Salman gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Yeşilçam yıldızı Ali Şen'in oğlu olan ünlü oyuncunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Şen'in bir dönem Ekmek Teknesi'nin yıldızıyla evli olduğu ortaya çıktı. Bakın Şener Şen'in kendisi gibi çok ünlü olan eski eşi kim...

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Giriş Tarihi 02 Haziran 2024, 13:32 Güncelleme 02 Haziran 2024, 13:32
8 yıllık evlilik! Kibar Feyzo’nun Maho Ağa’sı Şener Şen’i eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Ekmek Teknesi’nin yıldızıyla... 1

O zamanlar marangozluk yapan Ali Şen'in oğlu olarak Adana'da dünyaya gelen Şener Şen, Lüleburgaz'daki Kepirtepe Köy Enstitüsünden mezun oldu ve öğretmen olarak Kocaeli'ne atandı.

8 yıllık evlilik! Kibar Feyzo’nun Maho Ağa’sı Şener Şen’i eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Ekmek Teknesi’nin yıldızıyla... 2

Şen, bir süre sonra İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatrolarında sahneye çıkarak sanat hayatına başladı ve kariyerine oyuncu olarak devam etti.

8 yıllık evlilik! Kibar Feyzo’nun Maho Ağa’sı Şener Şen’i eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Ekmek Teknesi’nin yıldızıyla... 3

Babası gibi sinema sanatçısı olmak istemeyen Şener Şen, kendisini tiyatro oyunculuğuna adadı. Ancak tiyatrodan elde ettiği kazanç yetmediği için sinemaya girmek zorunda kaldı.

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