8 yıllık evlilik! Kibar Feyzo’nun Maho Ağa’sı Şener Şen’i eski eşi bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Meğer Ekmek Teknesi’nin yıldızıyla...

Kemal Sunal'ın başrolde yer aldığı, 1978 yapımı Kibar Feyzo'da Maho Ağa karakterini canlandıran Şener Şen'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Çekimleri Hatay ilinin Reyhanlı ilçesinin Harran köyünde gerçekleştirilen filmde Müjde Ar, İhsan Yüce, İlyas Salman gibi isimlerle kamera karşısına geçen oyuncunun özellikle ailesi merak edildi. Yeşilçam yıldızı Ali Şen'in oğlu olan ünlü oyuncunun eski eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Şen'in bir dönem Ekmek Teknesi'nin yıldızıyla evli olduğu ortaya çıktı. Bakın Şener Şen'in kendisi gibi çok ünlü olan eski eşi kim...