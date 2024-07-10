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8 yılı devirdiler! Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu’dan yatak odası pozu! Baş başa en özel anlarını yayınladı!

'Sefirin Kızı', 'Kara Sevda' ve 'Yaprak Dökümü' gibi dizilerde yer alan Neslihan Atagül, sosyal medya hesabında 8 yıl önce nikah masasına oturduğu Kadir Doğulu ile evlilik yıldönümlerine özel paylaşımda bulundu. Atagül, eşiyle bugüne kadar hiç yayınlamadığı pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşımına "İyi gidiyoruz sevgilim, devam edelim" notunu ekleyen ünlü oyuncu, eşiyle yatak odasında verdiği pozu Instagram'ın hikaye kısmında yayınlamayı da ihmal etmedi. İşte Neslihan Atagül'ün o paylaşımı...

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 12:26 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 12:36
8 yılı devirdiler! Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu’dan yatak odası pozu! Baş başa en özel anlarını yayınladı! 1

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, 8 yıl önce meslektaşı Kadir Doğulu ile dünyaevine girdi. Evlilikleriyle sık sık gündem olan ikili, geçen aylarda ihanet açıklamalarıyla magazin manşetlerinde yer aldı.

8 yılı devirdiler! Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu’dan yatak odası pozu! Baş başa en özel anlarını yayınladı! 2

Ancak Atagül, beklenenin aksine ihanet söylentilerine kulak tıkayarak eşinin arkasında durdu ve evliliğine sahip çıktı.

Neslihan Atagül peş peşe paylaştı!

8 yılı devirdiler! Neslihan Atagül ile eşi Kadir Doğulu’dan yatak odası pozu! Baş başa en özel anlarını yayınladı! 3

Evlilikleri tam gaz devam eden ünlü çiftten Atagül, sosyal medya hesabında 8. yıldönümlerine özel bir paylaşımda bulundu.

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