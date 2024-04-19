8 yıl evli kaldılar! Şener Şen’in eski eşi de ünlüymüş! Meğer Ekmek Teknesi’nin o ismiyle...

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Şener Şen'in hayatı ve özellikle ailesi merak konusu oldu! Türk sinemasının sevilen isimlerinden Şener Şen, Kemal Sunal, İlyas Salman, Müjde Ar ve Adile Naşit gibi dev isimlerle birlikte rol aldığı unutulmaz filmleriyle hafızalarda yer etmişti. Ancak son zamanlarda merak konusu olan konu, ünlü oyuncunun aile hayatı oldu. Şener Şen'in bir çocuk babası olduğu bilgisini öğrenenler, ailesi hakkında daha fazla detay öğrenmek istedi. İşte Şener Şen'in eski eşi...
Ünlü oyuncunun eski eşi, Türk sinemasının sevilen yüzlerinden biri çıktı. İlk kez duyanlar için sürpriz olabilecek bu bilgi, Şener Şen'in hayranlarını şaşırttı. Çöpçüler Kralı, Tosun Paşa, Hababam Sınıfı, Kibar Feyzo gibi unutulmaz filmlerdeki rolleriyle Türk sinemasına damga vuran Şener Şen'in hayatı, bir kez daha gündeme geldi.
Başrolünde yer aldığı unutulmaz filmleriyle Türk sinemasının efsane isimlerinden biri olan Şener Şen, hayranlarını ve sevenlerini şaşırtacak bir haberle gündeme geldi.
Merhum sanatçı Ali Şen'in oğlu olan oyuncunun eski eşinin kim olduğunu görenler şaşkınlığını gizleyemedi.