8 yıl evli kaldılar! Şener Şen’in eski eşi de ünlüymüş! Meğer Ekmek Teknesi’nin o ismiyle...

Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Şener Şen'in hayatı ve özellikle ailesi merak konusu oldu! Türk sinemasının sevilen isimlerinden Şener Şen, Kemal Sunal, İlyas Salman, Müjde Ar ve Adile Naşit gibi dev isimlerle birlikte rol aldığı unutulmaz filmleriyle hafızalarda yer etmişti. Ancak son zamanlarda merak konusu olan konu, ünlü oyuncunun aile hayatı oldu. Şener Şen'in bir çocuk babası olduğu bilgisini öğrenenler, ailesi hakkında daha fazla detay öğrenmek istedi. İşte Şener Şen'in eski eşi...