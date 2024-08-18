8 yaşında Seda Sayan ile ünlendi: Küçük Onur'un son haline bakın! Küçük İbo'nun ezeli rakibi Onur Sarıkaya şimdi...

Seda Sayan'ın kucağında şöhrete adım atan Onur Sarıkaya, yanık türküleriyle bir döneme damgasını vurmuştu. Ekranların sevilen çocuk yıldızlarından biri olan Sarıkaya, zamanla şöhretten uzaklaşarak sessiz bir yaşam sürmeye karar verdi. Peki, yıllar onu nasıl değiştirdi? İşte yıllar sonra yeniden gündeme gelen ve bir dönemin efsane isimlerinden olan Onur Sarıkaya'nın son hali…
Bir dönemin sevilen çocuk yıldızı Onur Sarıkaya, Seda Sayan'ın programıyla tanınıp gönülleri fethetmişti. Yanık türküleri ve masum yüzüyle hafızalara kazınan Sarıkaya, şöhretin zirvesindeyken bir anda gözlerden kaybolmayı tercih etti. Yıllar sonra ortaya çıkan Onur Sarıkaya'nın son hali ise görenleri şaşırtıyor. İşte çocuk yaşta şöhreti yakalayan ve şimdi bambaşka bir hayat süren Onur Sarıkaya'nın değişimi…
90'lı yıllarda küçük yaşına rağmen fırtına gibi esen "Küçük Onur", asıl adıyla Onur Sarıkaya, şimdilerde ekranlardan bir hayli uzak yaşıyor. 25 Temmuz 1982 tarihinde dünyaya gelen Onur Sarıkaya, 8-9 yaşlarında Türkiye'ye adını duyurmuştu.
Mahsun Kırmızıgül ile yolu kesişen Küçük Onur, söylediği şarkılarla bir gece üne kavuştu. Şarkıcılığın yanı sıra oyunculukta yapan Onur Sarıkaya, rol aldığı dizilerde reyting rekorları kırdı.