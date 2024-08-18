8 yaşında Seda Sayan ile ünlendi: Küçük Onur'un son haline bakın! Küçük İbo'nun ezeli rakibi Onur Sarıkaya şimdi...

Seda Sayan'ın kucağında şöhrete adım atan Onur Sarıkaya, yanık türküleriyle bir döneme damgasını vurmuştu. Ekranların sevilen çocuk yıldızlarından biri olan Sarıkaya, zamanla şöhretten uzaklaşarak sessiz bir yaşam sürmeye karar verdi. Peki, yıllar onu nasıl değiştirdi? İşte yıllar sonra yeniden gündeme gelen ve bir dönemin efsane isimlerinden olan Onur Sarıkaya'nın son hali…