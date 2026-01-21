8 düşük yaşayan Molly'in hikayesi: Beslenmesini değiştirerek 43 yaşında ikiz annesi oldu
ABD'nin Nevada eyaletinde yaşayan 43 yaşındaki Molly Brown, 10 yıllık vegan beslenme düzenini terk edip et ağırlıklı diyete geçtikten aylar sonra, sekiz düşük ve başarısız tüp bebek denemelerinin ardından doğal yollarla ikiz bebeklerini kucağına aldı.
DOĞURGANLIĞI DESTEKLEYEN ÖRNEK İÇERİK YAPISI
|Besin Grubu
|Önemli Kaynaklar
|Sağladığı Fayda
|Hayvansal Protein
|Kırmızı et, Tavuk, Sakatat
|Demir ve B12 takviyesi sağlar.
|Sağlıklı Yağlar
|Tereyağı, Avokado, Zeytinyağı
|Hormonların düzenli çalışmasına yardımcı olur.
|Deniz Ürünleri
|Somon, Karides
|Omega-3 ile beyin gelişimini destekler.
|Yumurta
|Köy yumurtası
|Yüksek kolin içeriğiyle hücre gelişimini hızlandırır.