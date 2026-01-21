8 düşük yaşayan Molly'in hikayesi: Beslenmesini değiştirerek 43 yaşında ikiz annesi oldu

MUCİZE DOĞUMUN ARDINDAKİ BESLENME DEĞİŞİKLİĞİ

Reno'da yaşayan Molly Brown ve eşi Zach Hosny, yıllarca süren kısırlık mücadelesinin ardından Aralık 2025'te Zander ve Ryder adını verdikleri ikizlerini dünyaya getirdi. Brown'ın hikayesini çarpıcı kılan ise, tıp dünyasında tartışmalara yol açan radikal beslenme değişikliği oldu. İrritabl Bağırsak Sendromu (İBS) nedeniyle on yıl boyunca katı bir vejetaryen ve vegan diyet uygulayan Brown, doğurganlık sorunlarını aşmak için son çare olarak "etobur diyeti" (carnivore diet) benzeri bir beslenme düzenine geçti.