8 düşük yaşayan Molly'in hikayesi: Beslenmesini değiştirerek 43 yaşında ikiz annesi oldu

ABD'nin Nevada eyaletinde yaşayan 43 yaşındaki Molly Brown, 10 yıllık vegan beslenme düzenini terk edip et ağırlıklı diyete geçtikten aylar sonra, sekiz düşük ve başarısız tüp bebek denemelerinin ardından doğal yollarla ikiz bebeklerini kucağına aldı.

43 yaşındaki bir kadının sekiz kayıptan sonra et ağırlıklı bir diyetle ikizlere hamile kalması, beslenme biliminde yeni bir sayfa açtı. B12, çinko ve kolin zengini hayvansal gıdalarla üreme sağlığını geri kazanan Molly Brown, zorlu bir TTTS operasyonuna rağmen sağlıklı bebekler dünyaya getirdi.

MUCİZE DOĞUMUN ARDINDAKİ BESLENME DEĞİŞİKLİĞİ

Reno'da yaşayan Molly Brown ve eşi Zach Hosny, yıllarca süren kısırlık mücadelesinin ardından Aralık 2025'te Zander ve Ryder adını verdikleri ikizlerini dünyaya getirdi. Brown'ın hikayesini çarpıcı kılan ise, tıp dünyasında tartışmalara yol açan radikal beslenme değişikliği oldu. İrritabl Bağırsak Sendromu (İBS) nedeniyle on yıl boyunca katı bir vejetaryen ve vegan diyet uygulayan Brown, doğurganlık sorunlarını aşmak için son çare olarak "etobur diyeti" (carnivore diet) benzeri bir beslenme düzenine geçti.

  • Besin Profili: Brown; kahvaltıda tereyağlı yumurta ve pastırma, öğle ve akşam yemeklerinde ise biftek ve kıymalı sote tüketmeye başladı.

  • Kritik Besin Maddeleri: Uzmanlar; kırmızı et, yumurta ve sakatatın yumurta kalitesi için B12, hormon dengesi için çinko, adet düzeni için demir ve bebek beyin gelişimi için kolin açısından zengin olduğunu belirtiyor.

  • İstatistiksel Başarı: 43 yaşında doğal yollarla gebe kalma şansı aylık %2'nin altındayken, Brown beslenme değişikliğinden sadece birkaç ay sonra hamile kaldı.

ZORLU GEBELİK SÜRECİ VE HAYAT KURTARAN MÜDAHALE

Müjdeli haberin ardından gebeliğin 17. haftasında ciddi bir komplikasyon yaşandı. İkizlerin plasentayı paylaştığı durumlarda görülen İkizden İkize Kan Transfüzyon Sendromu (TTTS) teşhis edildi. Bu durum, bebeklerden birinin besinsiz kalmasına, diğerinin ise aşırı yüklenmesine neden oluyordu. Brown, rahim içindeki hatalı kan damarlarını kapatmak için acil bir lazer ameliyatına alındı.

Fotoğraf: Molly Brown'ın ikiz bebekleri (Instagram)

Sekizinci ayda sezaryenle dünyaya gelen bebeklerden Zander 2 kg, Ryder ise 1 kg olarak doğdu. Birkaç haftalık yoğun bakım sürecinin ardından ikizler sağlığına kavuştu.

BESLENME PİRAMİDİNDE RADİKAL DEĞİŞİM

Brown'ın başarısı, beslenme dünyasındaki yeni bir trendi de gündeme getirdi. Federal hükümetin yakın zamanda beslenme piramidini güncelleyerek, tam tahılların yerine et ve hayvansal proteinleri temel seviyeye yerleştirmesi dikkat çekiyor. Ancak uzmanlar, yüksek yağlı hayvansal gıdaların kalp sağlığı üzerindeki riskleri konusunda uyarmaya devam ediyor. Hamileler için önerilen yöntem; yüksek kaliteli, iyi pişmiş ve dengeli bir protein tüketimi olarak öne çıkıyor.

DOĞURGANLIĞI DESTEKLEYEN BESLENME

Beslenme uzmanı Dr. Jolene Brighten'ın vurguladığı, doğurganlığı destekleyen besin grupları şu şekildedir:

  • Protein ve Kolin Kaynakları: Yumurta sarısı ve otla beslenmiş hayvan etleri (bebeğin beyin gelişimi ve yumurta kalitesi için kritik).

  • Omega-3 ve Sağlıklı Yağlar: Vahşi somon balığı, avokado ve doğal tereyağı (hormon üretimi ve hücre yenilenmesi için).

  • Folat ve Mineraller: Koyu yeşil yapraklı sebzeler ve sakatatlar (sinir sistemi gelişimi için).

  • Fermente Gıdalar: Ev yapımı turşu veya kefir (bağırsak sağlığı ve sindirim sistemini düzenlemek için).

Fotoğraf: Molly Brown hamilelik sürecinde

DOĞURGANLIĞI DESTEKLEYEN ÖRNEK İÇERİK YAPISI

Besin GrubuÖnemli KaynaklarSağladığı Fayda
Hayvansal ProteinKırmızı et, Tavuk, SakatatDemir ve B12 takviyesi sağlar.
Sağlıklı YağlarTereyağı, Avokado, ZeytinyağıHormonların düzenli çalışmasına yardımcı olur.
Deniz ÜrünleriSomon, KaridesOmega-3 ile beyin gelişimini destekler.
YumurtaKöy yumurtasıYüksek kolin içeriğiyle hücre gelişimini hızlandırır.
Fotoğraflar Molly Brown'ın Instagram adresinden ve AA'dan alınmıştır