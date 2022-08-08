8 aylık hamile olan Gupse Özay’ın annesine bakın! Barış Arduç’un kayınvalidesini gören dilini ısırdı! Kızıyla benzerliği olay...
8 aylık hamile olan Gupse Özay'ın annesine bakın! Alparslan Büyük Selçuklu'nun başrol oyuncusu Barış Arduç, Deliha film setinde tanışıp aşk yaşamaya başladığı sevgilisi Gupse Özay ile Temmuz 2020'de nikah masasına oturmuştu. 6 yıllık ilişkilerini evlilikle taçlandıran ünlü çiften geçen aylarda müjdeli haber gelmiş ve Gupse Özay'ın hamile olduğu ortaya çıkmıştı. Hem Gupse Özay'la sürdürdüğü mutlu evlilikle hem de oyunculuk performansıyla sık sık gündem olan Arduç, bu kez kayınvalidesi ile adından söz ettirdi. Gupse Özay'ın annesi güzelliğiyle görenleri hayran bıraktı. Öte yandan anne-kızın benzerliği 'yok artık' dedirtti. İşte Barış Arduç'un güzeller güzeli kayınvalidesi...
08.08.2022 19:14 - Son Güncelleme: 08.08.2022 19:14
Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin başrolünü üstlenen Barış Arduç, meslektaşı Gupse Özay ile Deliha film setinde tanışıp aşk yaşamaya başlamıştı.
Ünlü çiftin bir kız bebek beklediği ortaya çıkmıştı. Hem Gupse Özay'la sürdürdüğü mutlu evlilikle hem de oyunculuk performansıyla sık sık gündem olan Arduç, bu kez kayınvalidesi ile adından söz ettirdi.