78'den 70'e bakın nasıl inmiş! 4 besinden... 20 günde 8 kilo verdiren Tarkan diyeti! 50'lik sanatçı 20'liklere taş çıkarıyor!
Ünlülerin kilo verme yöntemleri sıkça merak edilirken, son dönemde ünlü şarkıcı Tarkan'ın kilo verme süreci dikkatleri üzerine çekti. Tarkan'ın yaklaşık 20 günde 8 kilo verdiği ve bu başarısının arkasındaki sırrın ortaya çıktığı belirtiliyor. İşte Tarkan'ın mucize diyeti.
17.06.2023 11:19 - Son Güncelleme: 17.06.2023 11:19
50 yaşındaki ünlü sanatçı fit formuyla büyük ilgi çekiyor. Tarkan, son dönemde sağlıklı yaşam ve formda kalmaya özen gösteren birçok kişinin ilgisini çekti. Tarkan, disiplinli bir diyet ve spor programıyla 20 günde 8 kilo vererek 78 kilodan 70 kiloya düşmeyi başardı. İşte Tarkan'ın zayıflama sırrı....
Öncelikle, un, şeker, margarin ve tatlı gibi besinlerden uzak durduğu biliniyor. Bu yiyecekleri diyetinden çıkaran Tarkan, vücuduna gereksiz kalori ve işlenmiş şeker alımını sınırladı.