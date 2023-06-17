78’den 70’e bakın nasıl inmiş! 4 besinden... 20 günde 8 kilo verdiren Tarkan diyeti! 50’lik sanatçı 20’liklere taş çıkarıyor!

50 yaşındaki ünlü sanatçı fit formuyla büyük ilgi çekiyor. Tarkan, son dönemde sağlıklı yaşam ve formda kalmaya özen gösteren birçok kişinin ilgisini çekti. Tarkan, disiplinli bir diyet ve spor programıyla 20 günde 8 kilo vererek 78 kilodan 70 kiloya düşmeyi başardı. İşte Tarkan'ın zayıflama sırrı....